Les trois hôtels à visiter pendant le confinement avec une voiture électrique

Les restaurants ont beau être fermés, ce n’est pas ce qui empêchera les parisiens de profiter des room services ! Partir en week-end, sans quitter Paris, pour se faire monter des écrevisses sous une cloche en argent, confortablement installée dans une suite, en peignoir… C’est possible, malgré le confinement, et vivement recommandé (votre santé mentale nous remerciera).

L’Hôtel Elysée (Val-d’Europe)

Hôtel 4 étoiles, l’Elysée Val d’Europe a récemment été rénové afin d’offrir le cadre d’un véritable hôtel parisien associé à des prestations de qualité, entièrement dédié à la réussite du séjour de ses clients.

L’hôtel Elysée dispose de 4 meeting suites de 38m² en étage pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes en U (selon les directives gouvernementales), ainsi qu’un salon principal de 185m². Il est modulable en 3 salons distincts de 42 à 72m². Pour des réunions VIP, il est possible de louer le salon Vendôme avec son mobilier moderne, sa luminosité naturelle et ses fenêtres ouvrant sur le jardin intérieur

Toutes les salles sont équipées d’un grand écran, vidéoprojecteur, le system click share, paperboard avec feutres assortis, bloc-notes et crayon, bouteille d’eau minérale. Plus généralement, l’établissement dispose d’un accès Internet, d’un bar, de la climatisation, d’un patio et d’une terrasse, ainsi que d’un restaurant, offrant un petit déjeuner buffet.

Quant aux chambres, elles disposent également d’un accès Internet, de la climatisation, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux, et d’une TV. La literie est de qualité, adaptée pour un king size, un lit supplémentaire peut être ajouté sur demande. Le room service est bien entendu disponible et le petit déjeuner peut être monté en chambre.

Habituellement, Louis fait la plupart de ses réunions dans cet hôtel réputé. Mais cette fois-ci, il a décidé d’amener sa compagne avec lui, pour un week-end à deux, loin d’un tumulte quotidien et des angoisses liés au confinement. La simplicité du décor, tout en subtilité, leur permettra de se retrouver avec plus d’aisance que n’importe où ailleurs. Un lit king size et un room service, il n’en faut pas beaucoup plus pour nos deux tourtereaux.

Le + : Nous avons pu vérifier la présence d’une borne pour recharger votre voiture électrique.

Prix: Dès 694€ en appelant au 01.70.98.78.88 de la part de Tesla Mag

Le Four Seasons George V (Paris)

Façade de l’hôtel George V à Paris

Cet hôtel, connu par le tout Paris, peut désormais se targuer d’être une véritable légende parisienne. Ses restaurants étoilés à trois reprises par le Michelin sont une première en Europe.

Il est notamment remarqué pour ses créations florales époustouflantes, ses appartements au charme typiquement parisien avec des terrasses surplombant la Ville Lumières, sans oublier un service chaleureux et bienveillant. Et on peut en profiter pendant le confinement, que demander de plus ?

Ses suites, aménagées dans le plus pur style parisien et décorées d’œuvres d’art et d’objets anciens, vous donneront l’impression de vivre dans un élégant pied-à-terre. Dotées pour la plupart d’un balcon ou d’une terrasse, elles offrent une vue imprenable sur le jardin et la ville.

La taille des chambres varie entre 79 et 101 m² avec une capacité d’accueil de 3 adultes, ou 2 adultes et 1 enfant. Elles disposent d’une salle de bain en marbre entièrement équipée, ainsi qu’une salle d’eau vasque simple ou double. La baignoire y est profonde avec douche séparée.

Les clients peuvent profiter d’un service de restauration en chambre 24 h/24 – ce qui est d’autant plus appréciable dans le contexte actuel, ainsi que d’une blanchisserie / nettoyage à sec / pressing 24 h/24 également. Le service de cirage de chaussures pendant la nuit est gratuit et le service de pressing s’effectue en une heure, de vrais plus. Un restaurant et un centre d’affaires sont présents à l’hôtel.

Dans les chambres, on trouve un réseau câblé de chaînes d’information, une enceinte, un radio-réveil, une télévision interactive et une bibliothèque de CD/DVD. Sans oublier une machine à café expresso avec dosettes de café gratuites, un coffre-fort, un bar privé réfrigéré et un service de pain grillé dans la chambre. On n’hésite plus une seconde !

Dès le vendredi soir, Arthur et Clotilde se sont décidés à rejoindre cette légende parisienne, malgré le confinement. Le confort et l’élégance promis par ce lieu enchanteur les ont décidés. Alors, une fois les enfants laissés aux grands-parents, ils sautent dans leur voiture électrique, direction un week-end inoubliable. Fini les soucis liés au boulot et au contexte actuel, ce soir et pour les jours à venir, ils prennent une pause bien méritée, entre nourriture étoilée et détente assurée.

Prix: Dès 1076€ en appelant au 01.49.52.70.00 de la part de Tesla Mag

Le Mandarin Oriental (Paris)

L’hôtel le plus vivant de la ville se trouve à proximité des exceptionnelles boutiques de la rue Saint-Honoré et à quelques pas seulement de la Place Vendôme. Inspiré par la mode et la créativité artistique, l’hôtel Mandarin Oriental, Paris mêle élégance moderne à la française et service exceptionnel afin de célébrer le Paris d’aujourd’hui et de demain.

En réponse à la pandémie de Covid19 et conformément aux récentes directives gouvernementales, les restaurants et le bar de Mandarin Oriental, Paris sont temporairement fermés jusqu’à nouvel ordre. Les clients en séjour pourront profiter d’une offre de restauration dans le confort de leur chambre. Le Spa est maintenant ouvert à tous avec une offre de soins holistiques et l’accès à la piscine intérieure et au centre de remise en forme.

On trouve une très grande variété de suites, selon le nombre de clients et leurs désirs. Il y en a pour tous les goûts et les prix, de la chambre supérieure à l’appartement parisien ! Certaines suites disposent même de leur propre hammam et/ou salle de sport.

Avec le confinement, compliqué de recevoir chez soi et de s’évader ! Pierre et Noémie ont donc profité de ce week-end en amoureux pour s’offrir la suite de leur rêve. Vous savez, celle avec un lit king size, une baignoire de rêve et une vue imprenable sur une ville si romantique. Luxueuse et cosy à la fois, la suite deluxe, correspondant à leur budget et à leur envie les a, dès lors, séduite. En route pour un romantisme assumé, en voiture électrique et en dépit de la crise sanitaire !

Prix: Dès 694€ en appelant au 01.70.98.78.88 de la part de Tesla Mag

