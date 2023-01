Pourquoi ne pas acheter une batterie avec ses panneaux solaires ?

La filière solaire en France connaît un véritable succès avec 2 687 MW raccordés en 2021 et une production d’électricité de 14,3 TWh, en hausse de 12,6 % par rapport à 2020. Selon l’ADEME et le Cerema, le potentiel inexploité en France est énorme avec plus de 1 100 GW.

Dans un usage domestique, pour maximiser les économies et avancer vers l’autonomie énergétique, l’utilisation d’une batterie pour panneau solaire est fortement conseillée. Cependant, l’ajout d’une batterie pour stocker l’énergie produite par les panneaux solaires peut représenter un coût supplémentaire considérable.

Dans cet article, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de l’installation d’une batterie solaire en complément de panneaux solaires, ainsi que les caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’une batterie.

Les bénéfices de l’installation d’une batterie solaire

Une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires d’installations solaires ajoutent une batterie est pour maximiser leur utilisation de l’énergie produite. Lorsque le soleil brille, les panneaux solaires produisent de l‘électricité qui peut être utilisée immédiatement ou stockée dans la batterie pour une utilisation ultérieure. Cela permet de ne pas avoir à utiliser de l’électricité provenant du réseau national lorsque les panneaux solaires ne sont pas en mesure de produire suffisamment d’énergie, par exemple la nuit ou lors de jours nuageux. Selon les experts, l’installation d’une batterie solaire peut vous permettre d’atteindre jusqu’à 80% d’autoconsommation.

Les inconvénients de l’installation d’une batterie solaire

Malgré les bénéfices mentionnés ci-dessus, l’installation d’une batterie solaire comporte également des inconvénients à prendre en compte. Tout d’abord, cela représente un coût supplémentaire considérable, entre 3 000 et 6 000 euros. En outre, l’autonomie de la batterie est limitée dans le temps, en moyenne de 10 à 15 ans, il est nécessaire de la remplacer après cette période. Il faut donc tenir compte de ce coût d’entretien et les prévisions de remplacement dans le budget global de l’installation.

Les caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’une batterie solaire

Capacité

La capacité de la batterie est exprimée en kilowattheure (kWh) et détermine la quantité d’énergie que la batterie peut stocker. Il est important de bien choisir la capacité de stockage de votre batterie en fonction de vos besoins énergétiques. En moyenne, une batterie domestique possède une capacité de 7 à 10 kWh, ce qui permet de fournir environ un jour d’électricité pour un ménage moyen consommant 9,6 kWh par jour.

Taux de décharge

Le taux de décharge détermine la quantité d’énergie que vous pouvez utiliser à partir de la batterie avant qu’elle ne doive être rechargée. Il est exprimé en pourcentage, et un taux de décharge de 80% est généralement considéré comme optimal pour une utilisation quotidienne.

Durée de vie

La durée de vie d’une batterie solaire est généralement de 10 à 15 ans, il est donc important de prendre en compte ce coût d’entretien à long terme lors de l’achat d’une batterie.

Taux de décharge profonde

Il est important de vérifier le taux de décharge profonde de la batterie, il défini le pourcentage de décharge maximum de la batterie avant qu’elle ne soit endommagée. Un taux de décharge profonde de 50% est généralement considéré comme un bon choix.

Garantie

La vérification de la durée et des conditions de garantie fournie par le fabricant est cruciale.

Aides financières pour l’installation d’une batterie solaire

Comme précédemment dit, l’achat de batteries en plus des panneaux solaires est un coût à ne pas prendre à la légère. Heureusement, il existe différentes options pour obtenir des aides financières pour l’installation d’une batterie solaire.

Les crédits d’impôt

Les propriétaires qui installent des batteries solaires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements éligibles, allant jusqu’à 30% des dépenses engagées.

Les primes de l’ANAH

Les propriétaires qui réalisent des travaux d’amélioration énergétique peuvent bénéficier d’une prime de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour couvrir une partie des coûts d’installation.

Les prêts à taux zéro

Il existe des prêts à taux zéro pour les particuliers qui souhaitent installer des équipements de production d’énergie renouvelable, y compris les batteries solaires.

Les primes à l’autoconsommation

Il existe des primes pour les particuliers qui souhaitent consommer l’énergie qu’ils produisent eux-mêmes, ces primes sont souvent accordées par les collectivités locales pour encourager l’autoconsommation.

Il est important de vérifier les conditions et les critères d’éligibilité pour ces différentes aides financières avant de se lancer dans l’installation d’une batterie solaire. Il est également intéressant de noter que la revente d’électricité produite par vos panneaux solaires peut également vous permettre de récupérer une partie des coûts d’installation.

Prenez le temps de bien étudier toutes les options disponibles et de les intégrer dans le calcul de rentabilité de votre projet avant de prendre une décision. Notez que les aides financières peuvent varier selon les régions et les collectivités, renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les options disponibles dans votre zone.

Les alternatives aux batteries de stockage

Il existe des alternatives aux batteries pour stocker l’électricité produite par les panneaux solaires dans les maisons.

Le système de smart grids

Il s’agit de réseaux connectés qui peuvent détecter rapidement le lieu où l’électricité est demandée et l’y envoyer en temps réel. Cette technologie est associée à celle de la 5G et permet aussi d’optimiser le stockage en fonction des prévisions météorologiques.

Le stockage virtuel (batterie virtuelle)

Le stockage virtuel est une alternative aux batteries pour stocker l’électricité produite. Il permet de mettre de côté l’électricité produite, mais non consommée, pour l’utiliser plus tard. Le stockage est virtuel, c’est-à-dire que l’électricité en surplus est injectée dans le réseau et utilisée par d’autres personnes. Ainsi, lorsque vous avez besoin d’énergie, vous pouvez utiliser gratuitement l’équivalent de ce que vous aviez produit plus tôt.

En conclusion, l’installation d’une batterie solaire permet de stocker l’énergie produite par vos panneaux solaires et de l’utiliser quand vous le souhaitez, même lorsque le temps ne permet pas une production optimale.

Cependant, cela représente un investissement supplémentaire sur une installation déjà coûteuse et il est donc important de bien comprendre l’utilité de cette option avant de se lancer. Il est également important de tenir compte des différentes aides financières disponibles pour réduire les coûts et d’étudier les différentes options de revente d’électricité pour maximiser les économies.