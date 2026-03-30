Chargemap vs Tesla Multipass : lequel choisir pour votre Tesla ?

Depuis novembre 2025, les conducteurs Tesla disposent de deux options sérieuses pour accéder au réseau public de recharge hors Superchargeur : leur propre Multipass — intégré à la carte-clé — et le Chargemap Pass, badge multi-réseaux de référence en France. Faut-il en choisir un seul ? Les combiner ? En payer un et ignorer l’autre ?

Voici le comparatif honnête, sans langue de bois.

Ce que sont réellement ces deux outils

Le Tesla Multipass

Lancé en France le 5 novembre 2025, le Multipass transforme la carte-clé NFC fournie avec chaque Tesla en badge de recharge multi-réseaux. Activation en quelques secondes via l’application Tesla : vous approchez votre carte de votre smartphone, vous la liez à votre compte, et c’est terminé. La carte-clé devient simultanément clé de voiture et badge de recharge.

Le Multipass s’appuie sur Gireve, une plateforme d’agrégation d’opérateurs qui centralise des milliers de réseaux européens. En théorie, plus de 1 000 opérateurs sont accessibles via cet agrégateur. En pratique, Tesla sélectionne les bornes qui apparaissent réellement dans l’application : seules celles qui répondent à ses critères de fiabilité (taux de réussite supérieur à 90 %, utilisée par un véhicule Tesla au moins une fois tous les quatre jours) sont affichées.

Prix : 0 €. C’est une fonctionnalité incluse avec chaque Tesla, sans frais d’abonnement et sans commission sur les sessions.

Le Chargemap Pass

Le Chargemap Pass est un badge RFID vendu 14,90 €, sans abonnement obligatoire. Il donne accès à plus de 850 000 points de charge répartis sur plus de 1 800 réseaux en Europe, dans 19 pays. Derrière le badge, l’application Chargemap (plus de 2,5 millions d’utilisateurs en Europe) centralise l’historique, les factures et la cartographie de l’ensemble du réseau public.

Chargemap applique des frais de service sur chaque session : une commission s’ajoute au tarif opérateur pour financer la plateforme. Ces frais varient selon les réseaux et sont indiqués dans l’application avant chaque recharge.

L’abonnement Chargemap Boost (8,99 €/mois sans engagement, ou 6,49 €/mois en formule annuelle à 77,90 €/an) supprime ces frais de service et débloque deux fonctionnalités supplémentaires : le trajet « le plus économique » dans le planificateur d’itinéraire, et le mode Copilot — un assistant de recharge embarqué qui détecte les meilleures bornes en temps réel le long de votre trajet.

Le comparatif point par point

1. Couverture réseau

Chargemap Pass : 850 000 points de charge, 1 800 réseaux, 19 pays. C’est l’une des couvertures les plus larges du marché. En France, il couvre la quasi-totalité des opérateurs publics : Electra, Ionity, TotalEnergies, Allego, Freshmile, Driveco, Izivia, réseaux municipaux et collectivités. Si une borne publique existe en France, il y a de très fortes chances que le Chargemap Pass puisse y accéder.

Tesla Multipass : Couverture nettement plus restreinte. Au lancement en novembre 2025, seuls 6 opérateurs sur 17 testés étaient effectivement fonctionnels. La liste s’élargit progressivement, mais reste conditionnée aux critères de fiabilité imposés par Tesla. Les zones rurales, les réseaux locaux peu fréquentés et les opérateurs récents sont souvent absents.

Verdict : Chargemap écrase le Multipass sur la couverture. Ce n’est pas un concours serré.

2. Tarifs et frais

Tesla Multipass : Aucune commission Tesla. Le tarif affiché est celui de l’opérateur — ni plus, ni moins. C’est un avantage réel et transparent. En revanche, vous ne bénéficiez pas des tarifs abonnés ou des promotions spécifiques que certains opérateurs réservent à leurs propres clients.

Chargemap Pass sans Boost : Tarif opérateur + frais de service Chargemap. Sur un réseau comme Ionity, cela peut ajouter quelques centimes par kWh. Sur d’autres réseaux, Chargemap a négocié des accords préférentiels qui peuvent compenser, voire inverser la différence.

Chargemap Boost (8,99 €/mois) : Zéro commission. Vous payez le tarif opérateur, identique au Multipass — mais avec une couverture réseau bien supérieure et un accès à des promotions exclusives allant jusqu’à 10 % sur certains réseaux partenaires.

Verdict : À fonctionnalité équivalente (zéro commission), Chargemap Boost à 8,99 €/mois offre la même pureté tarifaire que le Multipass, sur un réseau six fois plus large. Le Multipass est gratuit mais structurellement limité dans ses remises potentielles.

3. Expérience utilisateur

Tesla Multipass : Intégration parfaite à l’écosystème Tesla. Les bornes compatibles apparaissent directement dans la navigation du véhicule (option « Afficher les chargeurs tiers » activée). La session se lance en approchant la carte de la borne. La facturation est centralisée sur votre compte Tesla, dans le même historique que vos Superchargeurs. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir une autre application.

Chargemap Pass : Vous sortez votre badge, vous l’approchez de la borne, la session démarre. L’application Chargemap est séparée de l’application Tesla : deux historiques, deux moyens de paiement à gérer. C’est une friction supplémentaire, minime mais réelle. En revanche, l’application Chargemap est bien plus riche en fonctionnalités : cartographie détaillée, disponibilité en temps réel, planificateur d’itinéraire, mode Copilot (avec Boost).

Verdict : Multipass gagne sur la fluidité au quotidien. Chargemap gagne sur la richesse fonctionnelle de l’application.

4. Transparence tarifaire

C’est le point faible du Multipass, documenté dès son lancement. Sur les bornes Superchargeur, le prix au kWh est affiché dans la navigation avant de se brancher. Sur les bornes tierces compatibles Multipass, le tarif n’est pas affiché à l’avance dans le véhicule : vous ne savez pas combien vous allez payer le kWh avant de recevoir la facture.

Sur Chargemap, le tarif (frais de service inclus) est affiché dans l’application avant chaque session, borne par borne.

Verdict : Chargemap est plus transparent sur le coût réel avant recharge.

5. Disponibilité en voyage européen

Chargemap Pass : Fonctionne dans 19 pays européens sans frais additionnels. Compatible avec les principaux réseaux transfrontaliers.

Tesla Multipass : Déployé en France, Belgique, Allemagne, Suède et Angleterre depuis novembre 2025. Extension progressive prévue vers d’autres marchés. Couverture réelle variable selon les pays.

Verdict : Pour les voyages en Europe, les deux solutions fonctionnent sur les grands axes. Chargemap a une couverture plus dense hors des corridors principaux.

Tableau comparatif synthétique

Critère Tesla Multipass Chargemap Pass Chargemap Boost Prix d’accès Gratuit 14,90 € 14,90 € + 8,99 €/mois Frais de service Aucun Oui Aucun Couverture France Partielle Quasi-totale Quasi-totale Affichage du prix avant charge Non Oui Oui Intégration app Tesla ✅ ❌ ❌ Planificateur économique ❌ ❌ ✅ Mode Copilot ❌ ❌ ✅ Pays couverts 5 (déploiement) 19 19

Notre recommandation

Si vous restez majoritairement sur Superchargeur (trajets quotidiens couverts, longs trajets sur axes bien équipés) : activez le Multipass pour l’avoir en cas de besoin. Ne payez pas de badge supplémentaire.

Si vous sortez régulièrement du réseau Superchargeur (zones rurales, villes mal couvertes, parkings, hôtels) : le Chargemap Pass à 14,90 € (une fois) est indispensable. Ajoutez le Boost si vous rechargez souvent sur les réseaux publics.

La combinaison optimale pour la grande majorité des conducteurs Tesla : Multipass activé (gratuit) + Chargemap Pass (14,90 €, achat unique). Le Multipass pour les bornes intégrées à la nav Tesla, le Chargemap Pass pour tout le reste. Ce n’est pas une concession, c’est simplement la réalité de l’écosystème en 2026.

FAQ

Le Chargemap Pass fonctionne-t-il sur les Superchargeurs Tesla ? Depuis mars 2023, le Chargemap Pass est compatible avec les Superchargeurs Tesla ouverts à tous (non réservés). Mais la tarification Superchargeur via Chargemap inclut les frais de service Chargemap — contrairement à l’accès direct via l’app ou le compte Tesla. Utilisez toujours votre compte Tesla pour les Superchargeurs.

Le Multipass peut-il remplacer le Chargemap Pass à terme ? En théorie oui, si Tesla étend sa couverture à l’ensemble du réseau public. En pratique, la sélectivité imposée par Tesla (critères de fiabilité stricts) laisse penser que le Multipass restera une solution complémentaire plutôt qu’universelle pour un certain temps.

Peut-on avoir les deux actifs simultanément ? Oui. Ils sont indépendants. Avoir le Multipass activé n’empêche pas d’utiliser le Chargemap Pass, et vice versa.

Article mis à jour en mars 2026.

Articles liés :