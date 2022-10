MG4 : le constructeur chinois SAIC casse les prix

SAIC Motor est l’une des entreprises qui souhaite relever le défi suivant : mettre à la disposition des consommateurs du monde entier des véhicules électriques à des prix raisonnables. Et, de fait, la voiture électrique à hayon MG4 est l’une des automobiles que beaucoup de conducteurs attendent avec impatience.

A la conquête du marché européen

En Europe, les véhicules à hayon détiennent une part de marché importante. Dans ce secteur du marché, SAIC a des objectifs ambitieux en tête pour la MG4. SAIC avait déjà annoncé qu’elle proposerait la MG4 sur divers marchés européens, tels que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

En 2023, SAIC a l’intention de livrer un total de 150 000 unités du modèle MG4. En outre, la MG4 sera présentée aux marchés d’Amérique du Sud, du Mexique, du Moyen-Orient, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie au cours de l’année à venir.

L’objectif de SAIC est d’être présent sur tous les marchés régionaux les plus importants des six continents. Dans sa gamme de produits 2025, MG Motor a l’intention de proposer dix modèles différents.

Présentation de la MG4

La MG4 Electric est la première d’une série de véhicules MG qui seront basés sur la nouvelle plateforme innovante MSP (qui signifie « Modular Scalable Platform ») de la société mère de MG Motor, SAIC Motor. De ce fait, il s’agit de l’automobile la plus importante de MG Motor à ce jour.

MG4

Selon le constructeur, qui ne tarit pas d’éloges sur son nouveau modèle, la MG4 présente des dimensions incroyablement compactes (Longueur : 4 287 mm x largeur : 1 836 mm x Hauteur : 1 504 mm), et un design extraordinaire. Le tout, associé à un comportement de conduite exceptionnel, un haut niveau d’efficacité de propulsion électrique, des systèmes d’aide à la conduite révolutionnaires et une superbe convivialité, devrait ravir les futurs acquéreurs.

Le nouveau modèle MG4 est proposé en trois versions, en France :

La « EV SE Standard » débute au prix de 22 990 € ,

, la « EV SE Comfort » débute à 26 990 € ,

, et la « EV SE Luxury », à partir de 28 990 €.

Ces prix sont relativement compétitifs, par rapport aux autres véhicules de la même catégorie. Et cela est vrai non seulement pour les véhicules électriques, mais aussi pour les moteurs à combustion interne (ICE).

Ainsi, le prix de départ d’une MG4 d’entrée de gamme est déjà comparable à celui d’une Volkswagen Golf d’entrée de gamme, à moteur à combustion interne. Une autre bonne nouvelle vient de l’annonce que les prix de la MG4 en Europe ont maintenant été rendus publics.

Modèles existants

La MG4 Electric fera ses débuts en Europe avec deux types de motorisations, et trois styles de carrosserie distincts, au choix :

La version « Electric Standard » est le modèle de base, avec une batterie d’une capacité de 51 kWh, une autonomie de 350 kilomètres selon le test WLTP et un moteur électrique arrière de 125 kW. (170 ch).

Les versions « Electric Comfort » et « Electric Luxury » sont toutes deux équipées d’un moteur électrique d’une puissance de 150 kW (204 ch) et d’une batterie de 64 kWh. Grâce à cela, la version « Comfort » est capable d’offrir une autonomie allant jusqu’à 450 kilomètres.

En outre, les clients qui ont participé au programme de précommande commenceront à recevoir leur véhicule dès cette année.

Un avenir prometteur pour la MG4

La MG4 a reçu d’excellentes critiques, et il devrait connaître un succès considérable sur ce marché. A titre d’information, MG a déjà vendu plus de la moitié de son allocation pour 2022 de la nouvelle MG4 au Royaume-Uni, et ce avant même la livraison d’un seul véhicule.

Cette année, SAIC avait l’intention d’offrir un total de 2 000 unités, mais en seulement deux semaines, ils en ont déjà vendu un millier.

Maintenant que le prix pour les marchés d’Europe continentale a été révélé, et qu’il semble être assez compétitif dans ce domaine, il sera probablement nécessaire pour SAIC d’augmenter la production et les exportations de la MG4 dès que possible.