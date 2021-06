Les articles que vous ne deviez pas manquez cette semaine

Ce lundi 21 juin sur Tesla Magazine, la rédaction vous propose un résumé des articles paru cette semaine. Nous avons parlé de charge en copropriété avec Enedis, de la Tesla Model 3, du début des livraisons du Model S Plaid, de scooters électriques français avec Eccity ou encore de comparaison automobile entre la Renault Twingo Zen électrique et la Clio Diesel.

Enedis met le paquet sur le développement : 4 milliards par an !

Dès le début de semaine, vous pouviez retrouvez la première partie de notre interview de Pierre de Firmas, directeur mobilité électrique d’Enedis, principal gestionnaire du réseau public d’électricité. Pierre de Firmas a détaillé le plan d’investissements de 4 milliards d’euros par an d’Enedis pour « moderniser le réseau et réaliser de nouveaux raccordements ». La deuxième partie de l’interview devrait être publiée cette semaine.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Tesla Model 3 : Une livraison incroyable pour l’Australie

1500 Tesla Model 3 viennent d’arriver en Australie en cette fin du mois de mai. Tesla vient d’augmenter sa flotte australienne de 50% avec seulement le premier semestre de 2021. L’entreprise a livré plus de 5000 véhicules électriques depuis le début de l’année. Le pays devrait compter plus de 15 000 berlines électriques de l’entreprise d’ici la fin du mois de juin.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Model S Plaid : Un ovni arrive dans l’auto

C’était une des informations à ne pas manquer cette semaine, notre résumé de la présentation des nouvelles Tesla Model S Plaid. Performances, habitacle, autonomie, nouveaux superchargers, Elon Musk et Franz von Holzhausen ont détaillé les caractéristiques des 25 premiers modèles livrés.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Cette présentation était accompagnée d’une petite précision sur le nouveau logo PLAID des berlines et sur son origine que vous pouvez retrouver en suivant ce lien.

Tesla Model 3 : autonomie, recharge et sérénité

Tesla Magazine a proposé de répondre à certaines de vos questions sur le rechargement des Model 3. Combien coûte la recharge d’une Tesla, combien de temps pour la recharger, ou combien coûte l’installation d’une borne de recharge, retrouvez les réponses à ces questions dans l’article en suivant ce lien.

Tesla souhaite racheter une ligne de chemin de fer

A proximité de sa future Giga berlin, l’usine de construction et d’assemblage des berlines en Allemagne, Tesla souhaite acheter une ancienne voie ferrée pour la prolonger directement dans l’usine et ainsi éviter de surcharger les routes de camions pour la livraison des matériaux et des Tesla.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Le compte Twitter @flybrandedenbirg nous a fait parvenir des images de drapeaux flottants sur les façades des habitations pour les travailleurs de Giga Berlin. Les ouvriers soutiennent donc leurs équipes pendant cet Euro 2020 de football, vous pouvez voir la suite de l’article en suivant ce lien.

Les meilleurs installateurs de bornes de recharge dans le Val-d’Oise et les Yvelines.

Si vous habitez dans l’un de ces deux départements, Tesla vous a référencé deux partenaires pour installer toutes les bornes de recharges pour tous les véhicules électriques. L’entreprise Ecoborne France et Plugelec peuvent installer chez vous des bornes de recharge.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Tesla Model 3 : pourquoi il ne faut pas l’acheter

Face aux nombreuses remarques de personnes accusant Tesla Magazine d’être trop favorable à l’entreprise d’Elon Musk, la rédaction vous a listé 8 raisons de ne pas acheter une Model 3.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Un camion Milka à proximité des superchargers en Autriche

Avec cette petite actualité insolite publiée par @raffaeru sur Twitter, Tesla Mag en a profité pour vous rappeler où en était l’électrification des camions dans le monde et la nécessité de développer rapidement les futurs camions du futurs de la livraison de marchandises.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Renault Twingo Zen électrique VS Clio Diesel

Autre gros dossier de cette semaine, la comparaison entre deux citadines, la Renault Twingo Zen électrique et la Clio Diesel. L’installateur de borne de recharge Isiohm a réalisé une étude comparative avant de renouveler sa flotte automobile que nous publions dans Tesla Mag.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.

Eccity : des scooters électriques « made in France » sur la Côte d’Azur

Dernier dossier de la semaine, la présentation de l’entreprise grassoise Eccity, spécialiste des scooters électriques et l’interview de son fondateur, Christophe Cornillon. Eccity propose des scooters électriques fabriqués en France et voit loin pour son futur développement à l’international.

Vous pouvez lire la suite de cet article en suivant ce lien.