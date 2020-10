Tesla est la marque la plus profitable après Ferrari

C’était un des enjeux de la firme, démontrer que le véhicule électrique est viable économiquement. Les analystes sont formels, l’équilibre arrive très vite.

Une avance fulgurante

Nous partageons avec vous une étude qui démontre le succès d’un modèle. Notre objectif n’est pas de théoriser le “Teslisme” mais bien d’expliquer que l’électrique a toujours été viable. Les discours qui étaient servis par les constructeurs avant que le régulateur pousse à l’adoption du véhicule électrique était plutôt de nature à retarder l’échéance.

Pendant ce temps, Tesla a amélioré ses processus de fabrication, ses produits et son savoir-faire pour produire des véhicules qui sont parmi les plus profitables au monde. Autrement dit, les plus générateurs de marge.

Crédit to my friend @lovecarindustry

Voici le rapport de profitabilité entre Tesla et les autres marques. Pour comprendre, FCA doit vendre 46 véhicules pour gagner autant d’argent que Tesla avec la vente d’un seul véhicule.

Tesla juste derrière Ferrari

A ce jeu là, c’est Ferrari qui sont les plus forts mais vous comprenez bien que le volume de production ne sont pas du tout les mêmes. Si Tesla parvient à rapporter plus d’argent que Ferrari avec la vente d’un seul véhicule, il est possible que nous puissions parler de “Teslisme” 🙂

Il est donc évident que l’électrique est même plus rentable à produire que le thermique et ça c’est la surprise qui récompense les constructeurs qui se lancent dans la course.