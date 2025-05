La nouvelle mise à jour de printemps 2025.14.3.1 de Tesla a récemment été détectée, suscitant l’enthousiasme parmi les passionnés de la marque. Bien que cette mise à jour soit en phase de test interne, il est attendu qu’elle apporte essentiellement des correctifs mineurs. Pour les utilisateurs impatients, voici un récapitulatif des principales innovations de la version précédente 2025.14.1 qui devraient se poursuivre dans la nouvelle version.

Augmentation des capacités de la Dashcam

La mise à jour 2025.14.1 a introduit des améliorations significatives pour la Dashcam et le système de caméras latérales. Désormais, les enregistrements incluront des séquences des caméras des montants B, portant le nombre total de vues caméra de 4 à 6. De plus, l’application Dashcam Viewer a été repensée avec une vue en grille pour un accès rapide aux vidéos, simplifiant la revue des enregistrements.

Plans de voyage alternatifs pour un meilleur confort

Pour optimiser les trajets, Tesla propose désormais plusieurs plans de voyage. Vous pouvez choisir l’itinéraire le plus rapide, les meilleures commodités ou le moins d’arrêts de charge. Ces options permettent d’adapter le parcours selon les besoins personnels et les préférences de chaque conducteur.

Améliorations du Confort et de la Sécurité

Parmi les améliorations notables, le mode Comfort Drive pour l’Autopilot du Cybertruck assure une transition automatique pour maximiser le confort pendant la conduite. De plus, la fonction Avoid Highways dans la navigation vous permettra d’éviter les autoroutes si vous le souhaitez.

Fonctionnalités personnalisables à haute valeur ajoutée

Une autre nouveauté intéressante : la capacité de mémoriser la hauteur d’ouverture du coffre en fonction de l’emplacement pour les modèles 3/Y et les nouvelles S/X. Le Cybertruck bénéficiera également de la fonction de mémorisation de la hauteur du coffre avant. Des améliorations ont également été apportées à la Keyboard Languages, facilitant le changement entre différentes méthodes de saisie directement sur l’écran tactile.

Expérience utilisateur enrichie

Parallèlement aux ajustements de fonctionnalité, l’interface utilisateur continue d’évoluer pour une meilleure ergonomie. Grâce à la mise à jour, les résultats de recherche multimédia sont désormais filtrés par sources pour un accès plus rapide et simplifié. De plus, un défilement facilité de vos favoris SiriusXM via le volant améliore l’interaction avec le système.

Connectivité et Intégration améliorées

La connectivité reste au cœur des préoccupations de Tesla, avec désormais la possibilité de se connecter automatiquement à votre véhicule lorsque votre point d’accès est activé. Des intégrations supplémentaires avec Amazon Music et YouTube Music enrichissent l’offre de divertissement à bord.

Ces innovations témoignent de l’engagement continu de Tesla à innover et à affiner l’expérience de conduite de ses utilisateurs. Bien que les mises à jour de printemps soient souvent légères, elles apportent des améliorations tangibles qui renforcent la satisfaction des conducteurs à chaque mise à jour.