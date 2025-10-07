Mise à jour FSD v14.1 de Tesla : vers une conduite autonome optimisée

La version 14.1 du logiciel FSD (Full Self-Driving) autonome de Tesla apporte une série d’améliorations significatives qui reposent sur les retours d’expérience et les avancées technologiques. Ces mises à jour offrent des options personnalisées et une gestion plus fluide de la conduite autonome, positionnant Tesla à l’avant-garde des technologies automobiles.

Options d’Arrivée Personnalisées

Avec cette nouvelle version, Tesla propose des options d’arrivée personnalisées permettant aux conducteurs de sélectionner l’endroit où l’FSD devrait se garer, que ce soit dans un parking, sur la rue, dans une allée, un garage ou à un trottoir. Ces préférences sont sauvegardées pour chaque destination, ce qui facilite l’usage quotidien sans nécessiter une reconfiguration continue.

Gestion des Véhicules d’Urgence et Détours

L’une des mises à jour les plus notables est la capacité améliorée du FSD à céder le passage ou à s’arrêter pour les véhicules d’urgence. Cela inclut des situations impliquant des voitures de police, des camions de pompiers et des ambulances. L’intégration de la navigation et du routage dans le réseau neuronal basé sur la vision permet également de gérer en temps réel les routes bloquées et les détours nécessaires.

Profils de Vitesse et Sécurité Accrue

Le logiciel introduit de nouveaux profils de vitesse, notamment le profil SLOTH, qui favorise une conduite plus lente et une sélection de voie plus conservative. Le profil du conducteur influence désormais davantage le comportement de conduite, avec des vitesses maximales ajustables en fonction d’une attitude plus ou moins assertive. Cela permet de mieux s’adapter aux préférences personnelles tout en respectant les limites légales et le trafic environnant.

Liste des améliorations apportées par la mise à jour V14

Nouvelles fonctionnalités

Options d’arrivée : possibilité de choisir où FSD doit vous déposer ou se garer : Parking (extérieur) Rue Allée privée Parking couvert (garage) Bord de trottoir

: possibilité de choisir où FSD doit vous déposer ou se garer : Gestion des véhicules d’urgence : ajout de la capacité à se ranger ou céder le passage aux véhicules prioritaires (police, pompiers, ambulances).

: ajout de la capacité à se ranger ou céder le passage aux véhicules prioritaires (police, pompiers, ambulances). Navigation basée sur la vision : intégration du guidage et du calcul d’itinéraire directement dans le réseau neuronal de vision, pour une gestion en temps réel des routes bloquées et des déviations.

: intégration du guidage et du calcul d’itinéraire directement dans le réseau neuronal de vision, pour une gestion en temps réel des routes bloquées et des déviations. Profils de vitesse supplémentaires : possibilité de personnaliser davantage le style de conduite.

: possibilité de personnaliser davantage le style de conduite. Amélioration de la gestion des portails : meilleure reconnaissance et anticipation des portails statiques ou dynamiques.

: meilleure reconnaissance et anticipation des portails statiques ou dynamiques. Meilleure détection et évitement des débris routiers (pneus, branches, cartons, etc.).

(pneus, branches, cartons, etc.). Améliorations de la conduite dans plusieurs scénarios complexes , notamment : Les tournants non protégés Les changements de voie Les insertions de véhicules Les bus scolaires

, notamment : Amélioration de la gestion des défaillances système : meilleure capacité du FSD à détecter, compenser et récupérer automatiquement les dégradations de performance.

: meilleure capacité du FSD à détecter, compenser et récupérer automatiquement les dégradations de performance. Alerte de visibilité caméra : détection d’un dépôt sur le pare-brise intérieur pouvant gêner la caméra avant. Si cela est signalé, un nettoyage par le service Tesla est recommandé.

Améliorations à venir

Fluidité générale accrue et conduite plus naturelle (« sentience » améliorée).

Sélection et qualité du stationnement encore plus précises.

Nouvelles options d’arrivée détaillées

Vous pouvez désormais choisir le type d’arrivée souhaité (parking, rue, allée, garage ou bord de trottoir), idéal pour les futurs usages de Robotaxi.

Les préférences d’arrivée et de stationnement sont mémorisées pour chaque destination.

Le modèle de raisonnement de FSD évaluera automatiquement les options adaptées et choisira une option par défaut intuitive selon le contexte.

Profils de vitesse

Le FSD (Supervised) détermine désormais la vitesse appropriée selon :

Le profil du conducteur (de prudent à affirmé)

La limite de vitesse légale

Le trafic environnant

Nouveautés :

Introduction du profil de vitesse SLOTH , encore plus lent et conservateur que CHILL .

, encore plus lent et conservateur que . Le profil du conducteur influence désormais davantage le comportement : plus le profil est affirmé, plus la vitesse maximale autorisée est élevée.

La molette droite du volant (haut/bas) ajuste désormais le profil de vitesse au lieu de modifier directement la vitesse maximale (mph/kmh).

Améliorations de l’interface utilisateur (UI)

Activation du FSD en un seul geste : possibilité de démarrer la conduite autonome d’une simple pression sur l’écran, depuis le mode « Park » ou à tout moment pendant la conduite.

Réglages instantanés : ajustez le profil de vitesse ou les options d’arrivée directement depuis la visualisation Autopilot sur l’écran central.

Améliorations Techniques et Système d’Alerte

L’amélioration du traitement des obstacles dynamiques et statiques, comme les débris sur la route ou les portails, illustre l’effort constant de Tesla pour renforcer la sécurité. De même, une capacité renforcée pour gérer les pannes de système garantit une fiabilité accrue, en permettant au logiciel de récupérer efficacement d’une opération dégradée.

Une nouveauté remarquable est le système d’alerte pour l’accumulation de résidus sur le pare-brise intérieur, pouvant affecter la visibilité des caméras avant. Cela incite les conducteurs à procéder à un nettoyage en service lorsque nécessaire, garantissant une performance optimale du système.

Améliorations Futures et Interface Utilisateur

Parmi les améliorations prévues, Tesla se concentre sur la fluidité générale et la capacité du véhicule à sélectionner et effectuer automatiquement des manœuvres de stationnement avec une meilleure qualité. L’interface utilisateur est également simplifiée, permettant de commencer la conduite autonome avec une simple pression sur l’écran tactile et d’ajuster les paramètres directement depuis la visualisation Autopilot.

Avec ces innovations, Tesla continue de transformer l’industrie automobile en repoussant les limites de ce que peut offrir une technologie de conduite autonome. Ces mises à jour promettent de rendre la navigation quotidienne non seulement plus intuitive mais aussi plus sécurisée, consolidant ainsi la réputation de Tesla en tant que leader des véhicules autonomes.

Note sur la disponibilité du mode conduite autonome ou FSD

Ce mode FSD (Supervised) v14.1 n’est pas disponible partout. Son activation dépend des autorisations réglementaires dans chaque juridiction.

À ce jour, Tesla propose le FSD (Supervised) dans plusieurs pays, principalement aux États-Unis et au Canada, et tente d’obtenir des approbations dans d’autres marchés comme l’Europe.

Voici quelques exemples de pays ou régions où FSD (Supervised) est ou pourrait être disponible :