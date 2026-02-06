Première image à l’intérieur du Tesla CYBERCAB : L’habitacle qui va tuer le volant

Le Tesla Cybercab ne se contente pas de promettre la conduite autonome ; il redéfinit totalement ce que signifie « être à l’intérieur » d’une voiture. Avec sa production initiale prévue pour avril 2026, les récents modèles de pré-série dévoilent un habitacle minimaliste où le divertissement remplace le pilotage.

Un écran géant de 20,5 pouces au cœur de l’expérience

L’élément central qui frappe immédiatement en ouvrant les portes papillon motorisées est l’écran tactile massif de 20,5 pouces. Contrairement aux Model 3 ou Model Y, cet écran n’est plus un outil d’aide à la conduite, mais un véritable centre de divertissement mobile.

Cinéma sur roues : Profitez de films, jeux vidéo et visioconférences en plein écran.

Profitez de films, jeux vidéo et visioconférences en plein écran. Interface épurée : Plus aucun bouton physique, hormis les commandes de vitres et d’urgence. Tout, de la température au choix de l’itinéraire, se gère via cet écran ou l’application Tesla.

L’adieu définitif au volant et aux pédales

C’est la promesse la plus audacieuse d’Elon Musk : un véhicule sans aucune commande manuelle. Si les prototypes de test aperçus au Texas ou en Alaska utilisaient encore des volants pour des raisons de sécurité réglementaire, la version de production finale vise une absence totale de colonne de direction et de pédalier.

« Le Cybercab est conçu pour l’autonomie pure. Une fois la production lancée, le volant et les pédales disparaîtront, libérant un espace pour les jambes sans précédent. »

Cette configuration permet de transformer les deux sièges en véritables fauteuils de salon, optimisant le confort pour les trajets urbains.

Confort et finitions : Ce que nous apprennent les modèles « Showroom »

Les dernières observations dans les showrooms Tesla (comme à San Jose) révèlent des détails cruciaux sur la qualité de finition :

Sièges ergonomiques : De nouveaux coussins et appuie-têtes plus épais pour un maintien premium.

De nouveaux coussins et appuie-têtes plus épais pour un maintien premium. Éclairage d’ambiance : Des bandes LED intégrées au tableau de bord et aux portières, similaires à la nouvelle Model 3 « Highland ».

Des bandes LED intégrées au tableau de bord et aux portières, similaires à la nouvelle Model 3 « Highland ». Matériaux durables : Utilisation massive de tissus recyclés et de cuir vegan pour une durabilité accrue en usage intensif (Robotaxi).

En bref : Les chiffres clés du Cybercab