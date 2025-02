Montpellier fait un pas décisif en suspendant la verbalisation de sa Zone à Faibles Émissions (ZFE) jusqu’au prochain mandat. Adoptée lors du récent vote en conseil communautaire, cette mesure suscite de vives réactions et ouvre la voie à un développement ambitieux des transports en commun.

Une décision applaudie par la communauté

Ce moratoire, proposé au Président de la Métropole dès février 2023, a finalement vu le jour. Cela offre deux années de répit pour les habitants et les automobilistes de Montpellier et de sa périphérie, tout en permettant aux décideurs de mettre en place un plan d’investissement solide pour les transports en commun. L’importance de cette mesure est reconnue par de nombreux défenseurs de l’environnement et usagers du transport, qui y voient une opportunité de transformer la mobilité urbaine.

Vers une politique de transport unifiée

Cet interlude dans l’application de la ZFE devrait être utilisé pour reconsidérer des projets controversés comme le Contournement Ouest de Montpellier, jugé néfaste pour la qualité de vie urbaine. Par ailleurs, la nécessité d’une harmonisation nationale des ZFE se fait pressante. Le projet de loi qui sera bientôt déposé à l’Assemblée nationale vise à :

Redéfinir la vignette CritAir en tenant compte du cycle de vie complet et du poids des véhicules, pour mieux refléter leur impact environnemental.

Standardiser les dérogations, avec une attention particulière pour les professionnels de santé.

Suspendre l’application des ZFE dans les zones où les transports en commun ne sont pas suffisamment efficaces pour rivaliser avec la voiture individuelle.

Des solutions au service de la communauté

Il est essentiel que durant cette période, les autorités locales commencent à entreprendre des initiatives qui répondent réellement aux besoins des citoyens. Cela passe notamment par l’amélioration des infrastructures de transport en commun, l’augmentation de la fréquence des services et le développement des lignes vers les zones en périphérie. La réalisation de ces projets devrait contribuer à réduire la dépendance à la voiture individuelle, rendant ainsi les ZFE plus acceptables et efficaces.

Impact à long terme

Ce moratoire n’est pas seulement une pause dans la réglementation, mais une opportunité de repenser fondamentalement la mobilité à Montpellier. Les deux ans à venir seront cruciaux pour transformer cette pause en un catalyseur de changement. Il s’agit de créer un modèle de transport durable qui pourrait inspirer d’autres métropoles en France, désireuses d’équilibrer exigence économique et responsabilité environnementale.

En conclusion, la suspension temporaire de la ZFE à Montpellier pourrait bien représenter un tournant dans la gestion des zones à faibles émissions en France. Mais pour réussir, il faudra poursuivre les efforts afin de s’assurer que ce répit serve réellement aux intérêts de tous les habitants de la métropole.