« Never bet against Elon Musk », la fan base euphorique

L’objectif de Tesla de pousser les véhicules électriques à travers le monde se concrétise avec la croissance constante des livraisons de l’entreprise. Alors que le fabricant de VE étend sa production, le nombre de véhicules livrés devrait également atteindre des niveaux record en 2022.

Les données acquises par Finbold indiquent que les livraisons de Tesla en 2021 s’élèvent à 936 172, soit une croissance de 87,4 % par rapport au chiffre de 499 550 de 2020. En 2019, l’entreprise a livré 367 500 véhicules sous différents modèles.

Depuis que l’entreprise a commencé à livrer des véhicules électriques en 2014, la plus forte croissance annuelle a été enregistrée entre 2017 et 2018 à 137,8 %, passant de 103 100 à 245 200.

En 2014, 2015 et 2016, les livraisons de véhicules de Tesla se sont élevées à 32 000, 50 000 et 76 200 respectivement.

Sur la base du pourcentage de croissance historique de l’entreprise entre 2014 et 2021, Fibold estime qu’en 2022, les livraisons de véhicules dépasseront pour la première fois le million pour s’établir à 1 544 402, soit une croissance de 64,9 % par rapport au chiffre de l’année dernière. En outre, l’objectif sera influencé par les activités des nouvelles usines du Texas et de Berlin.

Le rapport souligne l’importance des chiffres de livraison de véhicules de Tesla et leur impact sur le marché. Selon le rapport de recherche :

« Dans l’ensemble, les livraisons de Tesla sont l’une des mesures les plus surveillées par l’entreprise. Cette mesure sous-tend généralement les résultats financiers de l’entreprise et met en évidence la demande du marché pour les véhicules électriques. »

D’une manière générale, Tesla continue d’augmenter ses livraisons annuelles de véhicules, bien que le secteur des VE soit confronté à des difficultés concernant la chaîne d’approvisionnement mondiale et la logistique liées à la pandémie de coronavirus.

Toutefois, l’entreprise est connue pour concevoir ses puces en interne afin de pallier la pénurie de semi-conducteurs, un avantage qu’elle possède sur les autres constructeurs automobiles concurrents. Dans le même temps, Tesla a également reprogrammé des logiciels pour utiliser des puces moins rares.

Une Fan-base qui est euphorique

Sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, tous les fans de la marque saluent la précision des projections et des chiffres réalisés. Le slogan le plus commun et qui est partagé entre fans et investisseurs de la première heure sera bientôt imprimé sur des T-shirts événement à commander ici:

Contactez-nous Prénom *

E-mail *

Numéro de téléphone *

Votre message *

Phone Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. Δ

Source : Finbold