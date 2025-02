Dans un monde où la transition énergétique devient une priorité, une entreprise se démarque par son approche pragmatique et innovante : Nextek. Basée à Nans-les-Pins, dans le Var, Nextek s’impose comme un acteur incontournable pour les particuliers et professionnels souhaitant adopter des solutions éco-responsables sans sacrifier confort, design ou économies. Découvrez pourquoi Nextek est bien plus qu’un simple prestataire, mais un véritable partenaire pour un avenir durable.

Nextek : Une Vision Claire pour un Habitat Durable

Fondée avec l’ambition de rendre l’autonomie énergétique accessible à tous, Nextek combine expertise technique et proximité locale. Située au cœur de la Provence, sur la Route du Cauron, l’entreprise intervient dans le Var, les Bouches-du-Rhône et même jusqu’à Cannes et Nice pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Que vous soyez un propriétaire cherchant à réduire vos factures d’électricité ou une entreprise visant une empreinte carbone allégée, Nextek a une solution sur mesure pour vous.

Leur credo ? Allier économie, confort et esthétique. Avec 90 % de son activité axée sur le solaire, Nextek excelle dans l’installation de panneaux photovoltaïques, mais ne s’arrête pas là. L’entreprise propose également des systèmes de récupération d’eau de pluie, des bornes de recharge pour véhicules électriques et une gestion intelligente de l’énergie. Une approche globale qui fait de Nextek un pionnier de l’habitat éco-responsable.

Une Gamme de Services Innovants

Nextek ne se contente pas de suivre les tendances, elle les anticipe. Voici un aperçu des solutions phares proposées :

Panneaux Solaires et Pergolas Photovoltaïques : Produisez votre propre électricité grâce à des installations solaires parfaitement dimensionnées. Les pergolas et carports solaires ajoutent une touche de design tout en générant de l’énergie pour votre maison ou votre voiture électrique.

: Produisez votre propre électricité grâce à des installations solaires parfaitement dimensionnées. Les pergolas et carports solaires ajoutent une touche de design tout en générant de l’énergie pour votre maison ou votre voiture électrique. Récupération et Recyclage d’Eau : En partenariat avec des experts comme Sparo, Nextek installe des systèmes permettant de récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage ou de recycler les eaux grises, réduisant jusqu’à 40 % votre consommation d’eau potable.

: En partenariat avec des experts comme Sparo, Nextek installe des systèmes permettant de récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage ou de recycler les eaux grises, réduisant jusqu’à 40 % votre consommation d’eau potable. Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques : Avec des collaborations comme Aiger et Schneider, Nextek équipe votre domicile ou votre entreprise de bornes connectées optimisées pour une recharge rapide et intelligente, idéale pour votre Tesla ou tout autre modèle électrique.

: Avec des collaborations comme Aiger et Schneider, Nextek équipe votre domicile ou votre entreprise de bornes connectées optimisées pour une recharge rapide et intelligente, idéale pour votre Tesla ou tout autre modèle électrique. Gestion Intelligente de l’Énergie : Grâce aux coffrets Comoit, suivez votre consommation en temps réel et maximisez vos économies en ajustant vos usages énergétiques.

Chaque projet commence par une étude personnalisée : après une évaluation à distance, une visite sur site permet d’adapter les solutions à l’ensoleillement, la pluviométrie et la configuration de votre habitat. Le résultat ? Une intégration fluide et performante.

Pourquoi Choisir Nextek ?

Ce qui distingue Nextek, c’est son engagement envers ses clients et la planète. Voici cinq raisons de leur faire confiance :

Expertise Polyvalente : Des panneaux solaires aux bornes de recharge, Nextek maîtrise un large éventail de technologies pour des projets complets. Proximité et Réactivité : Basée à Nans-les-Pins, l’équipe intervient rapidement dans le Var et les départements voisins, offrant un service local de haute qualité. Matériaux de Pointe : Nextek utilise des équipements durables et performants, garantissant une longévité et une efficacité optimale. Accompagnement Sur Mesure : Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, de l’étude initiale à la mise en service. Engagement Écologique : Réduire votre impact environnemental tout en faisant des économies, voilà la promesse tenue par Nextek.

Un témoignage illustre parfaitement cette approche. Paul, habitant près de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, partage : « Après l’achat de ma Tesla, je voulais passer au solaire pour recharger ma voiture. Nextek a installé des panneaux et une borne avec une efficacité impressionnante. Aujourd’hui, je roule avec ma propre énergie ! »

Nextek et la Mobilité Électrique : Un Duo Gagnant

Pour les propriétaires de véhicules électriques, Nextek est une aubaine. Imaginez recharger votre Tesla Model 3 ou Model Y avec l’énergie produite par vos propres panneaux solaires, le tout géré par une borne intelligente qui optimise les heures creuses. C’est exactement ce que Nextek rend possible. En combinant production solaire et recharge optimisée, l’entreprise vous aide à réduire vos coûts tout en participant à la révolution de la mobilité durable.

Un Acteur Engagé dans la Transition Énergétique

Nextek ne se contente pas d’installer des équipements : elle transforme votre maison en un modèle d’efficacité énergétique. Avec une expérience internationale dans le yachting et la construction éco-responsable, son équipe apporte un savoir-faire unique, forgé en Australie et dans l’industrie haut de gamme. Cet héritage se retrouve dans la précision et la qualité de chaque installation.

Prêt à faire le pas vers un habitat plus vert ? Nextek est joignable du lundi au samedi, de 8h à 19h, pour une étude gratuite de votre projet. Que vous souhaitiez installer des panneaux solaires, une borne de recharge ou un système de récupération d’eau, leur équipe d’experts certifiés est là pour vous guider. Rendez-vous sur leur site ou appelez-les directement pour transformer votre maison en un espace éco-responsable, économique et moderne.

Conclusion : Nextek, Votre Allié pour un Avenir Durable

Dans le Var et au-delà, Nextek redéfinit ce que signifie vivre de manière durable. Avec des solutions innovantes, un service de proximité et une passion pour l’écologie, l’entreprise prouve qu’on peut allier technologie et simplicité. Que vous soyez un fervent défenseur de l’environnement ou simplement à la recherche d’économies, Nextek est l’expert qu’il vous faut. Faites comme Paul : passez à l’énergie verte avec Nextek et roulez l’esprit léger !