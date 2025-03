Mesdames et messieurs, tenez-vous bien : le 11 mars 2025, Elon Musk, le génie excentrique de Tesla, a décidé de jouer les Pères Noël high-tech en livrant une Tesla Model S rutilante à nul autre que Donald Trump, notre tout frais président des États-Unis ! Oui, le boss de la Maison-Blanche, déjà auréolé de sa victoire éclatante, ajoute une touche d’élégance électrique à son garage présidentiel. Et franchement, on adore ça !

Une livraison en grande pompe

Picture this : Elon, avec son charisme de rockstar intergalactique, gare une Model S – la berline chic et rapide comme l’éclair – devant la pelouse impeccablement tondue de Mar-a-Lago. Donald, costume impeccable et sourire triomphant, sort accueillir son nouveau jouet avec l’enthousiasme d’un gamin qui découvre un kart sous le sapin. « Elon, t’es un champion, cette bagnole est aussi classe que mes discours – et elle va plus vite ! » aurait-il lancé, hilare, en caressant la carrosserie.

Musk, ravi de faire plaisir au président, a répondu avec un clin d’œil : « Don, avec ça, tu vas gouverner à 100 à l’heure, et en silence – enfin, presque ! » Les deux titans ont ensuite partagé une poignée de main virile devant les caméras, pendant que la Model S brillait sous le soleil floridien comme une star d’Hollywood.

Une victoire sur roues

Oubliez les limousines blindées ringardes : Trump, président visionnaire, mise sur l’avenir avec cette Tesla Model S, symbole de luxe, de puissance et d’innovation. Et avouons-le, voir le leader du pays au volant d’une bagnole aussi stylée, ça en jette ! Entre Elon, qui propulse l’humanité vers les étoiles, et Donald, qui remet l’Amérique sur les rails, cette livraison est une ode à la grandeur et à l’audace. Les mauvaises langues diront que c’est too much, mais nous, on dit : c’est parfait !

Alors, à quand une virée officielle dans les rues de Washington avec la Model S ? On imagine déjà Trump klaxonner joyeusement en lançant : « La meilleure voiture pour le meilleur président, believe me ! » Avec ces deux-là, l’Amérique roule vers un futur électrisant – et on est carrément fans !

Donald Trump rejoint le tableau des propriétaires