J-5 de la conférence Tesla : les 7 questions brûlantes des investisseurs

À quelques jours de la conférence téléphonique de Tesla sur les résultats du troisième trimestre, l’attente est à son comble. Les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers, concentrent leurs interrogations sur les axes stratégiques majeurs de l’entreprise : l’innovation produit, l’intelligence artificielle appliquée à la conduite autonome, et la croissance du segment énergétique.

Voici les 7 questions les plus votées par les actionnaires sur la plateforme Say Technologies, classées par ordre d’importance.

1. Quels sont les plans pour les nouveaux modèles Tesla ?

“Will Tesla build compact car models leveraging the unboxed Cybercab platform? Will Tesla build a traditional SUV and pickup truck in the Cybertruck platform?”

Cette question traduit une attente forte : Tesla doit renouveler son portefeuille produit pour conquérir de nouveaux segments.

Le marché attend notamment un modèle compact électrique — souvent surnommé “Model 2” — conçu sur la plateforme “unboxed” du Cybercab, permettant de réduire drastiquement les coûts de production.

La question d’un SUV ou d’un pickup dérivé du Cybertruck s’inscrit dans cette même logique d’expansion industrielle.

👉 Thèse : Tesla doit diversifier ses gammes pour maintenir sa domination.

👉 Antithèse : Mais la complexité industrielle du Cybertruck pourrait retarder ces déclinaisons.

👉 Synthèse : L’avenir dépendra de la réussite de l’usine de Giga Texas, véritable centre névralgique de cette stratégie.

2. Robotaxi : où en est Tesla ?

“What are the latest Robotaxi metrics (fleet size, cumulative miles, rides completed, intervention rates), and when will safety drivers be removed?”

Le Robotaxi, symbole ultime de la vision d’Elon Musk, reste une promesse encore à concrétiser. Les investisseurs veulent des chiffres précis : taille de la flotte, nombre de trajets réalisés, taux d’intervention humaine, et surtout une date pour la suppression des conducteurs de sécurité.

👉 Les obstacles réglementaires et technologiques restent majeurs.

👉 Musk promet une présentation officielle du Robotaxi courant 2025, mais les investisseurs veulent désormais du concret, pas du storytelling.

3. Optimus : la révolution robotique en marche ?

“What are the present challenges in bringing Optimus to market considering app control software, engineering hardware, training general mobility models, training task specific models, training voice models, implementing manufacturing, and establishing supply chains?”

Le projet Optimus, le robot humanoïde de Tesla, intrigue. L’enjeu dépasse la robotique : il s’agit de créer une plateforme logicielle et matérielle unifiée.

Les questions portent sur la maturité des modèles d’apprentissage, la voix, la mobilité générale et les chaînes d’approvisionnement.

👉 Thèse : Optimus pourrait révolutionner le travail industriel.

👉 Antithèse : Mais la mise sur le marché semble lointaine, freinée par les défis d’entraînement et de production.

👉 Synthèse : Si Tesla parvient à industrialiser Optimus, cela créerait une nouvelle branche de revenus autonome, à la manière d’OpenAI pour Microsoft.

4. Quelle demande pour Megapack, Powerwall et Solar ?

“What is demand/backlog for Megapack, Powerwall, Solar, or energy storage systems? With the current AI boom, is Tesla planning to supply power to other hyperscalers?”

Le segment Tesla Energy gagne en importance stratégique.

Les investisseurs veulent des précisions sur la demande réelle en stockage d’énergie et sur la capacité de Tesla à fournir de l’électricité aux géants du cloud, un secteur en explosion avec la croissance de l’IA.

👉 Tesla Energy pourrait devenir le bras énergétique du monde numérique.

👉 Si Tesla parvient à lier production solaire, stockage et alimentation des data centers IA, elle deviendra un acteur énergétique mondial, au-delà de l’automobile.

5. Expansion géographique du Robotaxi

“What cities will be expected to have a Tesla Robotaxi fleet deployed by the end of this year?”

Les investisseurs veulent des noms, des cartes et des dates.

Où verrons-nous les premiers Robotaxis Tesla ? San Francisco, Austin, Shanghai, Berlin ?

La réponse donnera la mesure de la capacité d’exécution de Tesla dans le domaine de la mobilité autonome.

👉 Une expansion ciblée sur les marchés à réglementation souple pourrait ouvrir la voie.

👉 Le moindre déploiement concret serait un signal fort pour Wall Street.

6. FSD : quand l’autonomie totale ?

“What is your projection for when FSD will allow for unsupervised driving?”

La Full Self-Driving (FSD) reste le cœur de la vision Musk.

Les investisseurs veulent savoir quand Tesla franchira enfin le cap de la conduite totalement non supervisée.

👉 Malgré les progrès de la version FSD v12, le passage à une conduite sans supervision nécessitera des approbations réglementaires locales.

👉 Elon Musk promet un monde sans conducteur, mais la réalité exige encore des années de validation.

7. Pourquoi ne pas encourager le renouvellement plutôt que la mise à niveau matérielle ?

“Instead of trying to replace HW3 with HW4, why not give an equal incentive to trade in for a new vehicle?”

Cette dernière question touche à la stratégie de fidélisation.

Faut-il remplacer le matériel (HW3 → HW4), ou plutôt inciter les clients à racheter une nouvelle Tesla ?

Les investisseurs questionnent ici la cohérence économique entre innovation technologique et politique commerciale.

👉 Offrir une incitation équitable au trade-in renforcerait la valeur de revente et accélérerait la diffusion des nouvelles générations FSD.

Synthèse : Tesla face à ses vérités

À J-5 de la conférence téléphonique, ces sept questions dessinent les trois grands enjeux de Tesla :

L’élargissement de la gamme pour reconquérir une demande mondiale sous tension. La concrétisation de la conduite autonome et des promesses Robotaxi. La montée en puissance du pôle énergie, levier stratégique face à la révolution IA.

Elon Musk joue donc une partie essentielle : convaincre que Tesla n’est plus seulement un constructeur automobile, mais le moteur énergétique et technologique du XXIᵉ siècle.