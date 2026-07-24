NGE entre au capital de Gaïa Energy Systems : le BTP français accélère sa mainmise sur les énergies renouvelables

Le 7 juillet 2026, NGE a franchi une nouvelle étape dans sa diversification énergétique en entrant au capital de Gaïa Energy Systems, développeur et exploitant marseillais d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme une tendance de fond : les grands groupes d’infrastructures ne veulent plus seulement construire les actifs EnR, ils veulent les détenir, les financer et les exploiter. Décryptage d’une opération qui pourrait redistribuer les cartes pour l’ensemble de l’écosystème.

Une opération qui s’inscrit dans une stratégie assumée

Le 7 juillet 2026, NGE est entré au capital de Gaïa Energy Systems, société créée en 2020 et basée à Marseille, spécialisée dans le développement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables multi-technologies : éolien, hydroélectricité, géothermie et photovoltaïque. Gaïa opère aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français.

Cette prise de participation ne relève pas d’une opportunité isolée. Elle s’inscrit dans une trajectoire déjà engagée par NGE, qui intervient depuis plusieurs années sur des projets énergétiques territoriaux — à l’image du réseau de chaleur urbain de Dinan Agglomération, où le groupe agit à la fois comme co-financeur, constructeur et opérateur.

Avec Gaïa, NGE franchit un cap supplémentaire en se positionnant comme un acteur intégré, capable d’intervenir à chaque étape du cycle de vie d’un projet EnR :

Développement de projets renouvelables

de projets renouvelables Financement , via sa filiale NGE Concessions, avec des capacités de co-investissement

, via sa filiale NGE Concessions, avec des capacités de co-investissement Conception et construction , en s’appuyant sur les synergies multimétiers du groupe

, en s’appuyant sur les synergies multimétiers du groupe Exploitation et maintenance des infrastructures énergétiques

Cette logique de bout-en-bout permet, selon NGE, d’apporter une réponse complète aux besoins des territoires et des acteurs publics comme privés, tout en sécurisant les projets et en optimisant leur performance sur la durée.

Un portefeuille d’actifs déjà conséquent

L’opération ne part pas de zéro. Elle donne immédiatement accès à un portefeuille d’actifs en exploitation composé de :

5 centrales hydroélectriques

1 centrale photovoltaïque au sol de grande taille

2 portefeuilles de centrales photovoltaïques en toiture

NGE et Gaïa portent par ailleurs plusieurs projets de géothermie profonde autour de l’étang de Berre, une zone industrielle historique où la valorisation de la chaleur renouvelable représente un enjeu de décarbonation important pour les sites industriels environnants.

D’autres développements sont déjà à l’étude, notamment dans le photovoltaïque terrestre et flottant, ainsi que dans l’éolien terrestre.

Le mouvement ne s’est d’ailleurs pas fait attendre : immédiatement après l’entrée au capital, Gaïa Energy Systems a acquis trois projets de centrales photovoltaïques flottantes, représentant 13 MW, répartis en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine.

Un objectif clair : 200 MW à l’horizon 2030

NGE et Gaïa affichent une ambition chiffrée : atteindre à minima 200 MW d’installations de production d’électricité et de chaleur renouvelable d’ici 2030. Un objectif qui suppose une accélération significative du rythme de développement et d’acquisition de projets dans les années à venir.

Au-delà de la production centralisée, les deux entités entendent également s’adresser directement aux acteurs industriels, tertiaires et aux collectivités, avec des solutions clés en main de décarbonation énergétique adaptées aux usages de chaque site : photovoltaïque en toiture, ombrières de parking, ou encore schémas d’autoconsommation individuelle ou collective.

C’est précisément sur ce segment — celui des solutions de décarbonation sur site — que la question se pose avec le plus d’acuité pour l’écosystème des installateurs et développeurs indépendants.

Deux dirigeants s’expriment sur les enjeux de l’opération

Propos recueillis pour Révolution Électrique auprès des deux dirigeants concernés par l’opération.

Cyril Colin, directeur développement de NGE et désormais président de Gaïa Energy Systems, situe l’opération dans une perspective de long terme :

« Avec cette opération, NGE confirme son ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques et des investissements ciblés. L’association avec Gaïa Energy Systems permettra de répondre plus efficacement aux enjeux climatiques, tout en accompagnant les territoires dans leur transformation énergétique et leur résilience. »

Gabriel Rebourcet, associé fondateur de Gaïa Energy Systems, revient sur l’historique de l’entreprise et la logique de cette alliance :

« Gaïa Energy Systems a été créée il y a 5 ans avec pour lignes directrices une approche multi-énergies renouvelables (hydro, PV, éolien et géothermie) et l’exploitation de centrales de production d’électricité et de chaleur sur la durée en y associant les acteurs des territoires. L’arrivée de NGE au capital de Gaïa correspond à une phase de maturité de nos projets avec le lancement prochain de nombreux investissements de projets d’EnR. »

Ces deux témoignages convergent vers un même constat : Gaïa, après cinq années de structuration, entre dans une phase où le passage à l’échelle nécessite des moyens financiers et industriels que seul un groupe de la taille de NGE peut apporter dans des délais courts.

Ce que cette opération dit du marché des renouvelables en France

Au-delà du cas NGE-Gaïa, cette opération illustre un mouvement plus large observé depuis plusieurs mois dans l’écosystème français des énergies renouvelables : celui de la consolidation verticale portée par les grands groupes de BTP et d’infrastructures.

Ces acteurs, historiquement positionnés sur la construction, cherchent désormais à sécuriser des revenus récurrents en devenant eux-mêmes propriétaires et exploitants des actifs qu’ils construisent. La logique est limpide sur le plan industriel et financier : plutôt que de facturer une prestation ponctuelle de construction, ils captent la valeur sur toute la durée de vie de l’actif — souvent 20 à 30 ans pour une centrale photovoltaïque ou une installation hydroélectrique.

Pour les installateurs indépendants, les développeurs de projets de taille intermédiaire et les acteurs du photovoltaïque en toiture ou des ombrières, cette dynamique pose une question structurante : ces groupes intégrés vont-ils devenir des donneurs d’ordres et des partenaires de sous-traitance sur des volumes qu’ils ne peuvent pas absorber seuls, ou vont-ils au contraire capter directement les marchés de la décarbonation sur site, jusqu’ici largement occupés par des PME spécialisées ?

La réponse n’est pas tranchée, et dépendra vraisemblablement des segments de marché. Sur les grands projets de production (centrales au sol, parcs éoliens, géothermie profonde), la capacité financière et l’expertise multimétiers des groupes comme NGE constituent un avantage difficile à concurrencer pour des acteurs de taille plus modeste. En revanche, sur les segments de proximité — installation en toiture chez l’industriel, ombrières de parking, autoconsommation collective — la connaissance fine du terrain et la réactivité des installateurs locaux restent des atouts significatifs.

Un signal à suivre pour l’ensemble de la filière

L’opération NGE-Gaïa Energy Systems n’est vraisemblablement pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans un mouvement observé chez d’autres majors du BTP et des infrastructures, qui multiplient les prises de participation dans des développeurs EnR pour sécuriser leur accès à des projets et diversifier leurs revenus sur le temps long.

Pour les acteurs de l’écosystème — installateurs IRVE, professionnels du solaire, développeurs de projets, bureaux d’études — cette opération constitue un signal à intégrer dans leur réflexion stratégique. La question n’est plus de savoir si cette consolidation va se poursuivre, mais comment chaque acteur du marché entend se positionner face à des groupes qui, demain, pourraient être à la fois des concurrents directs et des partenaires incontournables sur les segments qu’ils ne peuvent développer seuls.