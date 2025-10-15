Norvège : Vers la fin des subventions pour les véhicules électriques

La Norvège, longtemps considérée comme un pionnier de l’adoption des véhicules électriques (VE), entame un tournant important dans sa politique fiscale verte. Annoncé récemment par le gouvernement norvégien, le pays prévoit d’éliminer progressivement sa principale subvention pour les véhicules électriques dans les deux prochaines années. Cette décision intervient alors que les autorités estiment avoir atteint leur objectif : que toutes les nouvelles voitures de tourisme vendues soient électriques d’ici 2025.

Un Succès Retentissant, mais Coûteux

Fort de ses ressources pétrolières, la Norvège a adopté au fil des ans des politiques ambitieuses pour favoriser l’essor des véhicules à zéro émission. En exemptant les VE de la plupart des taxes appliquées aux véhicules à moteur thermique, le pays a pu séduire un large public. Il a ainsi propulsé les modèles comme la Tesla Model Y au rang des voitures les plus vendues. Cependant, chaque année, cette exonération fiscale s’est traduite par une perte de plusieurs milliards de dollars pour l’État.

2023 : Une Année de Transition

En 2023, pour rééquilibrer les finances, la Norvège a introduit une taxe sur la valeur ajoutée de 25% sur la portion du prix des VE dépassant 500,000 couronnes (49,508 dollars). Cette mesure a particulièrement touché les modèles haut de gamme tels que la BMW iX, la Tesla X et la Porsche Taycan, tout en ménageant les voitures accessibles au grand public.

2026 : Vers une Réduction des Exemptions

Le gouvernement a proposé, dans le budget de l’année prochaine, de réduire le seuil d’exemption fiscale à 300,000 couronnes d’ici 2026. Cette initiative vise à inclure des modèles populaires comme la Tesla Model Y ou la Volkswagen ID.4 dans le système de taxation, augmentant ainsi leurs prix pour les consommateurs.

Les Conséquences sur le Marché Norvégien

La fin progressive des subventions pourrait redéfinir l’attrait de certains modèles de VE en Norvège, affectant potentiellement le taux de renouvellement des véhicules. Les constructeurs pourraient également ajuster leurs prix pour rester compétitifs sur le marché norvégien. Cette politique pourrait inciter à réévaluer l’efficacité des incitations financières à long terme au profit de normes et subventions axées sur le renouvellement technologique ou l’expansion des infrastructures de recharge.

Des Perspectives d’Avenir

L’annonce intervient alors que la Norvège se rapproche de son objectif ambitieux en matière de transition écologique. Le passage à une fiscalité plus stricte pourrait, d’une part, encourager l’émergence de technologies plus abordables et, d’autre part, assurer une plus grande équité dans la répartition des coûts entre l’État et les citoyens, tout en poursuivant l’engagement vers une mobilité durable.