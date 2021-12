Le Florida : un véritable dépaysement au cœur de Paris

Le Florida : pour une note d’exotisme

Le Florida, c’est un ticket d’entrée dans un univers parallèle au 1 rue Montorgueil (75501 Paris), dans lequel on se sent immédiatement chez soi.

En plein cœur des halles dans un cadre élégant et détendu, ce restaurant / bar raffiné vous invite à prendre votre temps autour d’un cocktail ou d’un délicieux plat de chef.

Laissez-vous tenter par un de leurs délicieux vins ou spiritueux dans un fauteuil carmin des plus confortables, ça fait toujours du bien… Comme on pourrait le croire au premier abord, ce n’est pas une brasserie, mais un véritable restaurant de qualité, comme on les aime. La cuisine est délicate et consciente, un plaisir à la fois simple et complexe pour les papilles.

Et pour finir, venez découvrir “Le Fumoir”… Dans un esprit résolument cosy et intimiste, le Florida, à Paris, se prête comme je vous le disais à la détente et vous permet même de déguster un de leurs délicieux cigares cubains, accompagné pourquoi d’un digestif haut de gamme.

Le plus : un service voiturier du mardi au samedi de 19h30 à 23h00.

