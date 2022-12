Les futurs véhicules électriques pour 2023

Qui n’aime pas les nouvelles voitures ? Nous, chez Tesla Mag, en sommes friands. Ce sont des modèles qui ne sont pas encore sortis, ce sont soit des concepts, soit des véhicules en cours de productions ou même peut-être des véhicules qui ne sortiront jamais. Dans tous les cas, 2023 s’annonce comme une belle année pour les véhicules électriques.

Les voitures électriques, qu’on le veuille ou non, structureront la mobilité du futur. De nouveaux constructeurs tout comme des groupes bien établis se lancent alors dans la course à la production de nouveaux véhicules. Cela offrira aux intéressés un large catalogue de choix et bien sûr des prix compétitifs. Bien que Tesla ait su s’imposer et faire grandir sa marque, se différencier en se tournant vers d’autres constructeurs n’est pas plus mal. Vous retrouverez dans cet article une partie des nouveaux modèles de 2023.

Acura ZDX électrique, le premier SUV électrique chez Honda pour 2023

Pour rappel, moins connue en France et en Europe, Acura est la branche luxe d’Honda, le géant japonais. Peu de détails sont actuellement connus sur le modèle, mais on s’attend à son arrivée ou au moins sa présentation d’ici à 2024. L’électrification a été un point manquant de chez Honda, il attaque alors le marché avec ce supposé nouveau SUV électrique nommé ZDX.

BMW i7, le luxe électrique prévu pour 2023

Présentée courant de cette année 2022, la berline de luxe de la marque bavaroise pointera le bout de son nez en 2023. Jusqu’ici, ses principales cibles s’identifient comme étant la berline de sa rivale de toujours, la Mercedes EQS et d’autres berlines de Luxe. Cette i7 est un vrai mix de luxe et de technologie sur roues. Bien que son design ne soit pas du goût de tous, elle lui a permis d’attirer le regard de nombreuses personnes. Cette BMW développera 545 ch et coûtera à partir de 145 000 €.

Ford Explorer EV, le prochain véhicule électrique du constructeur

Comme beaucoup de constructeurs, le géant américain Ford remixera un de ces modèles phares à la sauce électrique. Déjà annoncé en 2021, le Ford Explorer EV est le prochain véhicule électrique du constructeur, il rejoindra ainsi la gamme électrique auprès de la Mach-e. Nous ne connaissons pas encore les prix ni les caractéristiques du modèle, mais il est attendu pour courant 2023.

Genesis GV70, un véhicule électrique haut de gamme pas encore prévu en France

Une autre marque peu connue du vieux continent, mais particulièrement appréciée sur le marché américain. Genesis est la marque de luxe du constructeur automobile coréen Hyundai. La marque n’est pas nouvelle dans le monde des véhicules électriques, elle est en train de se construire une gamme complète. Son futur best-seller électrique est la cousine électrifiée de la Hyundai Tucson, il s’agit de la nouvelle Genesis GV70 électrifiée. Ce SUV, selon les informations recueillies, sera équipé de deux moteurs fournissant une puissance combinée de 483 ch. Les tarifs n’ont pas encore été annoncés, mais il sera sûrement commercialisé à partir de 65 000 $ pour sa version de base.

Hyundai Ioniq 6 et 7, les véhicules électriques à surveiller

La Hyundai Ioniq 5 a réussi à faire de beaux chiffres, de quoi rassurer le constructeur coréen dans le renforcement de sa gamme électrique. Deux nouveaux modèles sont attendus au tournant, le premier est à Ioniq 6, une berline qui sera une future concurrente directe de la Model 3 de chez Tesla. La berline sera disponible en version propulsion de 225 chevaux et en 4 roues motrices de 320 chevaux. Elle fera son entrée sur le marché américain vers le début de l’année 2023. Un SUV nommé Ioniq 7 est également attendu pour courant 2024. Ce dernier n’est qu’à l’état de concept pour le moment.

Porsche Macan électrique, une gamme électrique qui s’étoffe chez Porsche

Après la Taycan, Porsche parle aussi de l’électrification de son SUV compact. En effet, la Porsche Macan aura une version électrique. Le véhicule sera disponible courant 2024 et sera officiellement présenté en 2023. De nombreuses rumeurs à prendre avec des pincettes sont sorties sur les caractéristiques de cette future voiture électrique. Elle produira 612 chevaux pour un couple de 1000 Nm et profitera d’une autonomie de 600 km. Aucune information n’est encore disponible vis-à-vis de ses tarifs.

Cette liste contient, selon nous, les véhicules les plus attendus en 2023. Bien sûr, nous ne vous avons présenté qu’une poignée de modèles, car ils sont actuellement des dizaines. La participation d’autant de marques signifie une montée en flèche de la croissance de ce marché. Si vous souhaitez en savoir plus sur les prochains modèles, n’hésitez pas à suivre notre magazine en ligne.

Et vous, quelle voiture électrique attendez-vous le plus en 2023 ? Dites-le-nous en commentaire.

