2021 commence avec un nouveau scénario de rachat de Daimler par Tesla. Avec un plus haut historique à 718$ pour l’action Tesla, Rob Cox, journaliste de Reuters évoque le scénario d’un rachat de Daimler par Tesla.

668 Milliards de capitalisation boursière

action Tesla

C’est bien la tendance haussière du titre Tesla qui pousse Rob Cox à inclure Tesla dans ses prédictions pour 2021.

Au cours d’une comparaison qui peut paraître hasardeuse le journaliste de Reuters a réalisé pour CNBC une analyse qui pose Tesla en nouveau titan du secteur automobile.

Et en y regardant bien, c’est le cas. Avec 668 milliards de capitalisation boursière et Daimler avec sa valorisation à 62 milliards, le constructeur allemand ne représente pas plus de 10% de la valeur de Tesla.

Rob explique au cours de son interview que Daimler pourrait être le Time Warner de Tesla à l’instar de Time Warner qui fut racheté par AOL dans les années 2000.

Et il n’est pas le seul à la penser chez Reuters. En effet, le 3 décembre 2020, Christopher Thomson évoquait une idée similaire dans une tribune Reuters intitulée “Breakingviews – Daimler pourrait être le “Time Warner” d’Elon Musk”.

Pourquoi Daimler?

Tout simplement car ce serait l’acquisition la plus sûre d’après Christopher et Rob de chez Reuters.

S’exprimant lors d’une conférence mardi, Musk lui-même semblait ouvert à l’idée d’un accord avec un autre constructeur automobile. La clientèle actuelle de Tesla, qui aspire à devenir un constructeur automobile, est peut-être celle qui convient le mieux à une marque de luxe. Et une marque ayant une stratégie de véhicules électriques à basse tension pourrait permettre à Musk d’apporter une plus grande valeur ajoutée. Christopher Thomson de chez Reuters

Les autres constructeurs Ford et sa Mach-E ou GM et son Hummer sont plutôt bien avancés dans la course à l’électrique et donc ne seraient pas les candidats idéales à un rachat d’après ces journalistes. Ils rappellent également que l’histoire à montré que la fusion-acquisition avec des constructeurs Japonais était très complexe en excluant Toyota.

L’opportunité clé

Il y a aussi une opportunité. Selon les règles boursières américaines, Tesla n’aurait besoin de l’approbation des actionnaires que si elle augmentait de 20 % le nombre de ses actions en circulation.

À la valeur actuelle des actions de Tesla, Musk pourrait théoriquement atteindre un objectif de 100 milliards de dollars ou plus. Avec une prime de luxe de 40 %, il pourrait acheter l’empire Benz sans même demander la permission.

C’est principalement la tendance haussière du titre qui pousse Rob Cox a inclure Tesla dans ses top prédictions à regarder en 2021. Plus le titre monte, plus l’effet d’aubaine pourrait motiver le constructeur Tesla.

L’avenir nous dira si ces prédictions étaient exactes. Mais il est fort probable que l’année 2021 conduise à une consolidation du secteur automobile compte tenu de la conjoncture économique complexe pour les constructeurs qui ne misent pas massivement sur l’électrique.

