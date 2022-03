« Le résultat est affligeant », un propriétaire de VE déçu par l’installation de sa borne

Comme vous l’avez compris, ce propriétaire d’une Twingo électrique est très déçu des travaux réalisés chez lui. Dans le cadre de l’installation d’une borne de recharge, il a même refusé de signer la fiche de fin des travaux !

Le contexte de l’installation de cette borne de VE

Il s’agit ici d’un particulier qui a commandé une borne et son installation à TotalEnergies pour recharger sa VE. Visiblement, la société a sous-traité l’installation de la borne de recharge à moindre coût. Ce qui pourrait expliquer le résultat « affligeant » comme il le décrit lui-même.

« Le chantier a été très mal fait et ce n’est pas aux normes par rapport à l’étanchéité ». C’est tout de même dommage pour une borne située en extérieur… Or, nous savons tous que l’électricité et l’eau ne font pas bon ménage.

Une réponse immédiate assez peu satisfaisante

Les ouvriers lui ont confirmé le fait qu’ils étaient juste payés pour installer la borne. Au moindre problème, c’est avec TotalEnergies directement qu’il faut voir, non pas avec les interlocuteurs directs.

Notons qu’il n’y a pas eu de visite préalable avant l’établissement d’un devis… Le forfait d’installation en question est valable jusqu’à une distance de 15 m entre borne et compteur. Ce qu’il se passe, c’est que la borne est branchée mais inutilisable car les ouvriers n’ont pas réussi à installer les badges magnétiques.

Ce, malgré une guide audio par leur patron. On peut donc légitiment douter de la pertinence de la formation. En effet, c’est toujours ce que nous vous avons dit mais installer une borne de recharge n’est pas sorcier, une fois qu’on est qualifié par un organisme de confiance.

Toujours dans l’attente du retour de Total…

Pour le moment, le propriétaire de la Twingo électrique a juste payé l’acompte. Pourtant, c’est 1300€ qui sont attendus, en comptant la borne, les badges, le câble et le forfait d’installation bien sûr.

Il a donc refusé de signer la fiche de fin des travaux puisque la borne n’est pas effective… L’idée n’est pas de pointer du doigt un installateur en particulier mais l’ensemble de la pratique. En effet, la sous-traitance n’est pas un problème, lorsque cela fonctionne ! Sinon, il faut réagir rapidement…

On attend le retour d’expérience définitif de ce propriétaire et partagez-nous le vôtre dans les commentaires.