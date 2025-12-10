Nouveau Superchargeur Tesla à Blois : Avenue de Châteaudun

La ville de Blois dans le Loir-et-Cher (41) vient de renforcer significativement son infrastructure de recharge pour véhicules électriques avec l’ouverture d’une nouvelle station Superchargeur Tesla. Située au 137 Avenue de Châteaudun, cette installation stratégique est conçue pour répondre à la demande croissante en mobilité électrique dans la région du Centre-Val de Loire, et notamment pour les voyageurs traversant l’axe.

Une Capacité Accrue pour les VÉ

Le nouveau site se distingue par la mise à disposition de 9 stalles de Superchargeurs. Chaque borne est capable de délivrer une puissance maximale allant jusqu’à 250 kW, assurant ainsi une recharge ultra-rapide aux utilisateurs. Cette capacité est essentielle pour minimiser les temps d’arrêt et optimiser les longs trajets.

Ouvert à Tous (Tesla et Autres VÉ)

Conformément à la politique d’ouverture progressive de Tesla en France, ce nouveau Superchargeur est accessible à tous les véhicules électriques équipés d’une prise CCS (Combined Charging System), en plus des véhicules Tesla. Cette inclusivité est un atout majeur pour l’écosystème de la mobilité électrique, offrant plus d’options de recharge rapide aux conducteurs, quelle que soit la marque de leur véhicule.

Les tarifs pour les non-Tesla sont généralement légèrement supérieurs à ceux appliqués aux propriétaires de Tesla, mais des formules d’abonnement sont disponibles pour bénéficier de prix plus avantageux.

Localisation Stratégique et Commodités

L’emplacement du Superchargeur, au niveau du Grand Frais Blois sur l’Avenue de Châteaudun, est particulièrement bien choisi. Il offre aux conducteurs la possibilité de profiter de services et de commodités pendant la recharge :

Shopping et Courses : La proximité avec le Grand Frais permet de faire ses achats de produits frais et locaux.

et : La proximité avec le Grand Frais permet de faire ses achats de produits frais et locaux. Restauration : Des options de restauration sont souvent disponibles à proximité pour une pause repas rapide.

: Des options de restauration sont souvent disponibles à proximité pour une pause repas rapide. Accessibilité : La zone est facile d’accès, que l’on vienne du centre de Blois ou des axes routiers environnants.

Ce nouveau site vient compléter l’offre de recharge existante à Blois (notamment l’autre station Superchargeur de 16 stalles située Rue des Onze Arpents), soulignant l’engagement continu de Tesla à densifier son réseau pour soutenir la transition vers les véhicules zéro émission.