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Il y a des voitures qu’on remarque. Et il y a des voitures qui arrêtent les conversations. Le Tesla Model Y Performance en coloris Quicksilver enveloppé d’un PPF Stealth fait partie de la deuxième catégorie — et les photos que nous avons reçues en témoignent mieux que n’importe quel argument technique.

Quicksilver : Tesla’s best-kept color secret

Introduit discrètement dans la palette Tesla, le Quicksilver est l’un de ces coloris qui divisent à la commande et séduisent unanimement à la livraison. Ni gris classique ni argent métallisé, il occupe une zone intermédiaire fascinante : une teinte froide avec des reflets légèrement bleutés selon l’exposition lumineuse, qui donne instantanément au Model Y une posture plus sportive, presque minérale.

Sur le Model Y Performance — avec ses jantes 21 pouces Überturbine teintées noir et ses étriers de frein rouges — le Quicksilver ne fait pas dans la demi-mesure. C’est une combinaison chromatique pensée pour l’impact visuel : le contraste entre la carrosserie claire et les éléments sombres (jantes, vitres, caméras de custode) crée une tension graphique immédiatement identifiable.

Le PPF Stealth : protéger sans sacrifier

C’est là qu’intervient la décision intelligente derrière cette préparation. Plutôt que de laisser le Quicksilver à nu — une peinture exposée aux gravillons, aux impacts d’insectes et aux micro-rayures du lavage — le propriétaire a opté pour un film de protection carrosserie (PPF) finition Stealth.

Le PPF Stealth, c’est le meilleur des deux mondes : il protège intégralement la peinture d’origine comme un PPF classique (auto-cicatrisant, résistant aux UV, aux produits chimiques), mais sa finition mate satinée transforme radicalement le rendu visuel. Le Quicksilver brillant se mue en quelque chose de plus profond, plus sophistiqué — une surface qui absorbe la lumière plutôt que de la réfléchir.

Le résultat sur ce Model Y est saisissant. La carrosserie prend une texture presque veloutée, que l’on perçoit particulièrement sur le capot et les flancs avant dans les photos en lumière directe. L’œil perçoit immédiatement que ce n’est pas une peinture de série — sans pour autant pouvoir le nommer précisément. C’est l’effet recherché.

Un langage cohérent de bout en bout

Ce qui frappe dans cette préparation, c’est sa cohérence stylistique. Rien n’a été laissé au hasard :

Les jantes Überturbine 21″ en noir semi-mat dialoguent parfaitement avec la finition Stealth de la carrosserie. La transition entre les deux est fluide, presque naturelle.

dialoguent parfaitement avec la finition Stealth de la carrosserie. La transition entre les deux est fluide, presque naturelle. Les étriers de frein rouges apportent la seule note de couleur chaude de l’ensemble — un détail presque discret depuis le sol, mais qui prend tout son sens en vue plongeante ou à l’arrêt.

apportent la seule note de couleur chaude de l’ensemble — un détail presque discret depuis le sol, mais qui prend tout son sens en vue plongeante ou à l’arrêt. Le spoiler arrière , les coques de rétroviseurs et les inserts de pare-chocs noirs renforcent la palette noir/gris Stealth, sans ajout superflu.

, les coques de rétroviseurs et les inserts de pare-chocs noirs renforcent la palette noir/gris Stealth, sans ajout superflu. Les vitres fortement teintées prolongent la signature « black pack » qui unifie l’ensemble depuis le toit jusqu’aux custodes.

Côté arrière, le Model Y Performance dévoile ses feux full-LED avec leur signature lumineuse caractéristique, le diffuseur en finition sombre et ce badge « TESLA » en lettrage noir sur fond Stealth — minimaliste, presque intimidant. La plaque floridienne colorée est le seul élément qui rappelle que c’est un véhicule de tous les jours.

La valeur ajoutée du PPF : argument patrimonial

Au-delà de l’esthétique, le PPF Stealth pose une question concrète pour tout propriétaire de Model Y Performance : vaut-il l’investissement ?

La réponse courte : oui, et de plus en plus.

Un PPF Stealth full-body sur Model Y revient généralement entre 2 500 et 4 500 € selon les poseurs et les films utilisés (XPEL Stealth, 3M Matte, Llumar Stealth sont les références du marché). C’est un budget conséquent — mais il se justifie sur plusieurs plans :

Protection de la valeur résiduelle. Une peinture Quicksilver sans un seul impact ni micro-rayure à la revente, c’est un argument commercialement tangible. Sur un marché de l’occasion où l’état carrosserie fait varier les prix de 1 500 à 3 000 €, le PPF s’amortit rapidement.

Transformation visuelle sans retour possible. Le PPF Stealth change fondamentalement l’image du véhicule — d’un crossover familial haut de gamme à quelque chose qui ressemble davantage à un prototype de salon ou à une voiture de collection. Pour un acheteur sensible au design, c’est une prime à l’achat.

Réversibilité. Contrairement à un wrapping vinyle mat, un PPF bien posé se retire sans endommager la peinture d’origine. Le propriétaire peut revendre le véhicule en finition brillante originale, ou au contraire conserver l’effet Stealth. C’est une flexibilité que le simple wrapping ne garantit pas toujours.

Model Y Performance : la base idéale pour ce traitement

Il faut dire que le Model Y Performance est une excellente plateforme pour ce type de préparation. Ses lignes tendues, son profil de SUV-coupé avec le hayon fuyant, ses passages de roues légèrement évasés — tout cela se prête parfaitement à une finition Stealth qui accentue le volume et les transitions de surface.

Avec 514 ch, le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une autonomie WLTP de 514 km pour le millésime 2024, le Model Y Performance n’a pas besoin d’artifices pour convaincre dynamiquement. Le PPF Stealth ne cherche pas à compenser une lacune — il vient couronner un package déjà ambitieux.

Conclusion : quand la protection devient signature

Cette Tesla Model Y Performance Quicksilver en PPF Stealth illustre une tendance de fond dans la communauté Tesla : la personnalisation sérieuse, documentée, cohérente. Pas des stickers de mauvais goût ou des jantes tape-à-l’œil — une vision stylistique appliquée avec rigueur, qui respecte l’ADN du véhicule tout en le hissant un cran au-dessus.

Le résultat parle de lui-même dans les photos : une voiture qui semble sortir directement d’un showroom de luxe ou d’un set de tournage, garée dans un garage privé. Difficile de ne pas s’arrêter.

Pour ceux qui envisagent cette option sur leur propre Tesla, une chose est certaine : entre le Quicksilver d’usine et le PPF Stealth par-dessus, la combinaison est redoutablement efficace. Et elle vieillit bien — ce qui est peut-être le plus beau compliment qu’on puisse faire à une préparation automobile.