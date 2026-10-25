Quatre tuyères au-dessus de quatre ventilateurs, et une plaque « RDSTR » : c’est l’arrière du nouveau Tesla Roadster, celui qui a fait le 0 à 97 km/h en 0,81 seconde lors de sa présentation au Texas. Le public peut désormais le voir de près. Le Petersen Automotive Museum de Los Angeles l’expose dans son hall d’entrée jusqu’à mardi 27 octobre.

Les quatre propulseurs à gaz froid et, dessous, les quatre ventilateurs du système d’aspiration. Photo : Nic Cruz Patane (@niccruzpatane sur X).

Le prototype Thrust, dans le hall du Petersen

Le musée de Wilshire Boulevard a ajouté la voiture à sa liste des véhicules exposés sous le nom de « 2028 Tesla Roadster Thrust Prototype ». Elle est présentée dans le hall principal du samedi 24 au mardi 27 octobre, et elle appartient à la collection de Tesla. Le musée reprend la formule de Tesla, qui présente le Roadster comme sa « dernière meilleure voiture de conducteur ». Il rappelle que la version Thrust est passée sous la seconde sur le 0 à 60 mph lors de la présentation.

Le millésime affiché, 2028, correspond à l’année de production annoncée par Elon Musk le soir de la présentation.

Ce qu’on voit à l’arrière

La photo de Nic Cruz Patane, prise au plus près, montre les deux systèmes qui font la singularité de la voiture. En haut, quatre tuyères : ce sont les propulseurs à gaz froid de la version Thrust. Lors de la présentation, Tesla a expliqué qu’ils éjectent leur jet « plus vite que la vitesse du son » et produisent « plus de 80 kilonewtons de poussée ». En dessous, quatre ventilateurs logés dans une structure en carbone : c’est le système d’aspiration, qui plaque la voiture au sol avec jusqu’à 2 G d’appui, assez pour rouler à l’envers. Nous avions détaillé comment fonctionne cette aspiration et ce qu’il faut pour remplir les propulseurs.

https://x.com/niccruzpatane/status/2114063013158248637 Le post de Nic Cruz Patane, samedi 24 octobre.

Selon lui, les deux systèmes figureront bien sur la voiture de série : « ce n’est pas un concept ». Tesla, de son côté, n’a pas encore publié de fiche technique complète.

À l’intérieur, un poste de pilotage

La veille de l’ouverture, Tesla a publié une vidéo de l’interface du Roadster. « Inspirée des cockpits d’avions de chasse, l’interface du Roadster a été conçue autour du pilote », écrit la marque. La vidéo a dépassé 1,3 million de vues en une journée sur le compte de Tesla.

https://x.com/Tesla/status/2113730362232680854 La vidéo de l’interface du Roadster publiée par Tesla le 23 octobre.

Et en France ?

Aucune exposition n’est annoncée en Europe à ce jour. Les réservations du Roadster sont ouvertes en France depuis la présentation. Le prix final, l’autonomie et la date de livraison en Europe restent inconnus. Tout ce que Tesla a montré ce soir-là est dans notre récit de la présentation.

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Sources : fiche « 2028 Tesla Roadster Thrust Prototype » du Petersen Automotive Museum, consultée le 24 octobre 2026 ; post de Tesla sur X du 23 octobre 2026 ; présentation du Roadster par Tesla ; photo et post de Nic Cruz Patane sur X du 24 octobre 2026.