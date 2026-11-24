SpaceX loue 325 000 GPU à Anthropic pour 1,25 milliard par mois : ce que révèlent ses comptes, et le rôle des Megapack de Tesla

Anthropic, l'éditeur de Claude, est devenu le premier client de l'IA d'Elon Musk : 325 000 GPU loués à Colossus pour 1,25 milliard de dollars par mois. Enquête dans les comptes de SpaceX.

Le premier client de l’intelligence artificielle d’Elon Musk n’utilise pas Grok : c’est Anthropic, l’éditeur de Claude. Depuis mai 2026, il loue à SpaceX environ 325 000 processeurs graphiques Nvidia dans les centres de données Colossus de Memphis. Le prospectus d’entrée en Bourse de SpaceX en donne le prix : 1,25 milliard de dollars par mois, jusqu’en mai 2029. Nous avons relu ce document et les résultats du troisième trimestre, et nous avons interrogé Anthropic.

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Ce que dit le contrat, selon les documents de SpaceX

Le prospectus déposé auprès du gendarme boursier américain, la SEC, décrit des « contrats de services cloud » signés en mai 2026 avec Anthropic. Les points clés :

La capacité : environ 325 000 GPU Nvidia, répartis entre Colossus et Colossus II, avec les processeurs, le stockage et le réseau qui vont avec ;

: environ 325 000 GPU Nvidia, répartis entre Colossus et Colossus II, avec les processeurs, le stockage et le réseau qui vont avec ; Le prix : 1,25 milliard de dollars par mois jusqu’en mai 2029, avec un tarif réduit pendant la montée en charge de mai et juin 2026 ;

: 1,25 milliard de dollars par mois jusqu’en mai 2029, avec un tarif réduit pendant la montée en charge de mai et juin 2026 ; La sortie : après les trois premiers mois, chaque partie peut résilier avec un préavis de 90 jours ;

: après les trois premiers mois, chaque partie peut résilier avec un préavis de 90 jours ; Les données : Anthropic reste propriétaire de ses contenus, de ses modèles et des données associées.

SpaceX présente l’opération pour ce qu’elle est : la « monétisation de capacité de calcul inutilisée ». Le même document reconnaît qu’elle crée une « complexité opérationnelle » : il faut arbitrer entre les besoins internes, comme l’entraînement de Grok-5 à Colossus II, et ceux du client.

Côté Anthropic, l’annonce officielle du 6 mai 2026 parlait de « la totalité de la capacité de calcul » de Colossus 1, soit plus de 300 mégawatts et plus de 220 000 GPU Nvidia, pour améliorer la capacité offerte aux abonnés Claude Pro et Claude Max. Anthropic y disait aussi son intérêt pour développer avec SpaceX « plusieurs gigawatts » de calcul en orbite.

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Ce que pèse Anthropic dans les comptes de SpaceX

Au troisième trimestre 2026, SpaceX a réalisé 14,58 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Sa division d’intelligence artificielle, rebaptisée « Super Intelligence » (SI), en représente 7,56 milliards, soit 51,9 %, devant Starlink (5,25 milliards) et le spatial (1,77 milliard).

Dans cette division, la ligne « solutions et infrastructure » pèse 7,02 milliards de dollars, contre 2,19 milliards au trimestre précédent. SpaceX explique cette hausse d’abord par « l’activation de nouveaux contrats de services cloud », puis par le rachat de Cursor, l’assistant de programmation, et par l’adoption de Grok.

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Troisième trimestre 2026 Montant Chiffre d’affaires total de SpaceX 14,58 milliards de dollars Dont division Super Intelligence (IA) 7,56 milliards Dont solutions et infrastructure (location de calcul, Cursor, Grok entreprises) 7,02 milliards Contrat Anthropic au tarif du prospectus, sur un trimestre 3,75 milliards (calcul Tesla Mag) Résultat opérationnel de la division IA 431 millions Investissements de la division IA 16,44 milliards

Sources : SpaceX, résultats du troisième trimestre 2026 et prospectus d’introduction en Bourse. Le calcul Tesla Mag applique le tarif mensuel du prospectus aux trois mois du trimestre.

Calcul Tesla Mag : si le tarif du prospectus s’applique, Anthropic verse 3,75 milliards de dollars par trimestre. C’est plus de la moitié des 7,02 milliards de la ligne « solutions et infrastructure », et environ un quart du chiffre d’affaires total de SpaceX. La location de calcul rapporte donc déjà plus que toute l’activité spatiale de SpaceX, lanceurs Falcon et Starship compris.

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Des montants plus élevés circulent. Le New York Times évoque 3,1 milliards de dollars par mois pour Anthropic. Ce chiffre ne figure pas dans les documents publics de SpaceX que nous avons consultés, qui mentionnent seulement la signature de « contrats de services cloud supplémentaires » au troisième trimestre. Nous avons demandé à Anthropic de le confirmer ou de le corriger.

Grok, le client de lui-même

Le paradoxe tient en une ligne : la division qui développe Grok, concurrent direct de Claude, gagne une grande partie de son argent en hébergeant Claude. Le prospectus range d’ailleurs Anthropic parmi les « principaux concurrents » de SpaceX, aux côtés d’OpenAI, Google et Meta. Selon le New York Times, Elon Musk presse ses équipes d’IA de justifier chaque GPU qu’elles utilisent, la location à des tiers étant devenue plus rentable que certains projets maison. Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés ou réduits depuis la rentrée.

La rentabilité, elle, n’est pas encore là : sur 7,56 milliards de chiffre d’affaires, la division IA n’a dégagé que 431 millions de dollars de résultat opérationnel au troisième trimestre, dont 1,2 milliard de rémunérations en actions liées au rachat de Cursor. Et elle a investi 16,44 milliards de dollars sur le seul trimestre, surtout pour construire Colossus II.

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Le rôle de Tesla : les Megapack de Colossus

Pour les lecteurs de Tesla Mag, le détail qui compte est dans la partie technique du prospectus. Colossus II peut fonctionner entièrement grâce à une centrale au gaz naturel construite par SpaceX derrière le compteur, d’une puissance de l’ordre du gigawatt. Et les centres de données sont couplés au « plus grand déploiement de Megapack au monde », les batteries stationnaires de Tesla, qui assurent la continuité et lissent les pics de consommation.

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Autrement dit, chaque requête envoyée à Claude depuis Colossus s’appuie en partie sur du stockage d’énergie fabriqué par Tesla. C’est l’un des débouchés les plus visibles de l’activité énergie de Tesla, qui profite de la course aux centres de données. Le prospectus annonce d’autres extensions : à Colossus II, au moins 220 000 processeurs GB300 de plus et plus de 400 mégawatts supplémentaires. Le 12 novembre, SpaceX a annoncé 74 milliards de dollars d’investissements dans deux nouveaux campus, en Arizona et au Texas.

Ce que nous avons demandé à Anthropic

Nous avons écrit au service de presse d’Anthropic le 24 novembre. Nos questions : l’état actuel du partenariat et de la capacité louée ; la confirmation ou la correction des montants ; l’avancement du projet de calcul en orbite ; la place du gaz naturel dans l’alimentation de Colossus II, au regard des engagements énergétiques d’Anthropic ; enfin, les garanties qui protègent ses modèles et les données de ses clients chez un concurrent. Nous publierons sa réponse mot pour mot dès réception.

Notre avis

Ce contrat dit beaucoup de la course à l’IA : l’enjeu n’est plus seulement le meilleur modèle, mais l’accès à la puissance de calcul et à l’électricité. Elon Musk a construit vite et grand, plus vite que les standards du secteur selon son propre prospectus, et il a trouvé en Anthropic un client capable de payer. La clause de résiliation à 90 jours rappelle pourtant que ce revenu n’est pas garanti : si Grok rattrape son retard et a besoin de ses GPU, ou si Anthropic trouve de la capacité ailleurs, l’équilibre peut changer vite. Pour Tesla, en revanche, le bilan est simple : plus les centres de données grossissent, plus ils ont besoin de Megapack.

Pour remonter le fil, notre article de juin : SpaceX devient le plus grand loueur de GPU au monde.

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Sources : prospectus d’introduction en Bourse de SpaceX (SEC, formulaire 424B4) ; SpaceX, résultats du troisième trimestre 2026 ; Anthropic, annonce du 6 mai 2026 ; New York Times (23 novembre 2026). Calculs Tesla Mag. Consultés le 24 novembre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.