Pendant la présentation du nouveau Tesla Roadster, le 16 octobre, Tesla a affirmé que la voiture pouvait recharger elle-même son réservoir d’air, sans carburant spécial. La veille, devant les caméras de Top Gear, Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie véhicule de Tesla, avait donné une version plus prudente : pour l’instant, le réservoir se remplit de l’extérieur, avec de l’azote sous haute pression, en deux à six heures. Tesla vise moins d’une demi-heure. Voici ce que chacun a dit, mot pour mot.

Sur scène : « la voiture peut recharger son réservoir d’air »

Nous avons enregistré et transcrit la diffusion de Tesla. Au moment de détailler les propulseurs, Tesla annonce deux réservoirs composites, 600 litres au total, environ 250 kg d’air et dix tuyères. Puis : « The car can recharge its air tank. It’s not like you need special propellant or anything like that. » Autrement dit, la voiture recharge son réservoir, et il ne faut pas d’ergol particulier. C’est ce que nous avions repris dans notre explication du système d’aspiration.

À Top Gear : « de deux à six heures »

Top Gear a passé deux heures avec la voiture la veille de la présentation, en compagnie de Franz von Holzhausen, le designer en chef de Tesla, et de Lars Moravy. La vidéo a été publiée le 16 octobre. À la 22e minute, devant le réservoir de 200 litres de la version Thrust, Lars Moravy explique comment on le remplit : par une buse, avec « un système d’azote à haute pression », comme un système de remplissage de gaz classique.

Il ajoute : « We’re working on a new system. It’s not fully developed yet, but current fill times are like two to six hours. We’re hoping to get down to under a half hour. » Un nouveau système est en cours de développement ; aujourd’hui, le remplissage prend de deux à six heures, et Tesla espère descendre sous la demi-heure.

Un plein, un départ arrêté

Le même passage précise ce que donne un plein. Le réservoir se vide en environ cinq secondes, sur les deux premiers tiers d’un quart de mile. C’est ce qui permet le 0 à 60 mph (97 km/h) en « 0,85 à 0,88 seconde » selon Lars Moravy, et en 0,81 seconde chronométré pendant la présentation. À la question « combien de fois peut-on l’utiliser ? », la réponse est nette : « It’s one time », une seule fois par plein.

Le réservoir de la version Thrust est donné pour 200 litres, à environ 10 000 psi, soit près de 690 bars (calcul Tesla Mag). La version Rocket, celle qui vole, ajoute un second réservoir de 400 litres à la place du siège passager et six tuyères de plus.

Pourquoi les deux versions ne s’opposent pas tout à fait

Les deux phrases ne parlent pas tout à fait de la même chose. Sur scène, Tesla décrit ce que la voiture doit faire : se recharger sans carburant particulier, avec de l’air. À Top Gear, Lars Moravy décrit l’état du prototype, la veille de la présentation : un remplissage extérieur à l’azote, pendant que le nouveau système est mis au point. Le Roadster n’entrera en production qu’en 2028. D’ici là, Tesla a le temps de tenir sa promesse.

Ce qui manque encore : comment le futur système remplira le réservoir (compresseur embarqué ou borne), avec quelle énergie, et en combien de temps. Ce sera l’une des questions à poser à Tesla lors de la présentation de ses résultats, mercredi 21 octobre.

La présentation du Roadster en 7 minutes, sous-titrée en français par Tesla Mag (images : diffusion Tesla du 16 octobre 2026).

Vous roulez en Tesla, ou dans une autre électrique ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Sources : transcription par Tesla Mag de la diffusion Tesla du 16 octobre 2026 ; entretien de Top Gear avec Lars Moravy et Franz von Holzhausen, vidéo « New Tesla Roadster: 330mph, Sub-1sec 0-60mph & It Flies! », publiée le 16 octobre 2026 (passage vers 22 min), transcrit par Tesla Mag.