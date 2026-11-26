« Pas si difficile » : le PDG de XPENG juge la Reality View de Tesla, sans l’avoir essayée

He Xiaopeng estime que la visualisation Reality View de FSD V15 n'est « pas si difficile » à réaliser. Il reconnaît ne l'avoir vue qu'en vidéo.

« Techniquement, ce n’est pas si difficile. » Interrogé le 25 novembre sur Reality View, la nouvelle visualisation de FSD V15, le PDG de XPENG, He Xiaopeng, a minimisé la prouesse de Tesla. Il a aussi reconnu ne jamais l’avoir essayée : il ne l’a vue que dans des vidéos en ligne. Ce qu’il a dit exactement, et ce que cela révèle de la course entre les deux constructeurs.

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« Je ne l’ai pas encore utilisé »

La scène se passe après l’AI Day de XPENG à Canton, pendant la séance de questions-réponses avec la presse. He Xiaopeng, fondateur et PDG, y répond aux côtés du président du groupe, Brian Gu. Une question porte sur FSD V15, dont les vidéos circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux chinois.

Selon les comptes rendus du média économique chinois Red Star Capital Bureau et du site Kuai Keji, sa réponse tient en trois temps :

Il ne l’a pas essayé. Il n’a vu FSD V15 qu’en vidéo, et « peut-être en est-il encore à un stade assez expérimental, je ne connais pas bien les détails ».

Il n’a vu FSD V15 qu’en vidéo, et « peut-être en est-il encore à un stade assez expérimental, je ne connais pas bien les détails ». La technique n’est pas le problème. « Techniquement, ce n’est pas si difficile. La question est de savoir si cela vaut la peine d’y consacrer de la puissance de calcul. »

« Techniquement, ce n’est pas si difficile. La question est de savoir si cela vaut la peine d’y consacrer de la puissance de calcul. » Le coût est réel. Une interface de ce type, liée à un « modèle du monde », servirait surtout selon lui à la recherche et aux tests. Elle a de la valeur dans certains cas, mais elle consomme beaucoup de calcul et d’électricité.

Ces propos ont été tenus devant des journalistes. Ils ne figurent dans aucun communiqué de XPENG, et nous les citons d’après ces deux comptes rendus, traduits du chinois par Tesla Mag.

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Reality View, ce que Tesla a vraiment livré

Reality View est arrivée avec FSD V15, diffusée depuis le 21 novembre à un premier groupe de conducteurs américains. D’après les notes de version de Tesla, que nous avons traduites en entier, c’est une vue générée en temps réel, comme filmée par une caméra virtuelle placée au-dessus de la voiture. Elle montre ce que le FSD supervisé s’apprête à faire et permet d’agir dessus. Le conducteur peut l’afficher en plein écran, avec la carte ou en écran partagé.

Une précision compte dans le débat : Tesla présente aussi, dans la même version, une visualisation simplifiée, « Tesla Augmented Reality », qu’elle dit moins gourmande en calcul. Le constructeur a donc lui-même posé la question du coût en puissance. Sa réponse : livrer les deux, et laisser le choix au conducteur.

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He Xiaopeng, 25 novembre Tesla, notes de version de FSD V15 A-t-il été utilisé ? non, vu en vidéo seulement diffusé depuis le 21 novembre à un premier groupe de clients aux États-Unis Difficulté technique « pas si difficile » vue générée en temps réel, dans la voiture Coût en calcul élevé, à justifier une seconde visualisation, plus légère, proposée au choix Usage plutôt recherche et tests montrer et contrôler ce que prévoit le FSD supervisé

« Pas difficile », mais XPENG ne l’a pas fait

C’est tout le paradoxe de la réponse. Si la fonction est à la portée de tous, XPENG ne la propose pas pour autant à ses clients. Le même jour, sur scène, XPENG présentait ses propres nouveautés : son robot IRON, dont la production de masse est repoussée à l’an prochain comme nous l’avons raconté dans notre compte rendu de l’AI Day, des robotaxis sans conducteur à Canton et Turing AI Co-Driving, une aide qui corrige la conduite humaine.

L’argument du calcul n’est pas pour autant à écarter. Chaque opération de la puce embarquée consacrée à l’affichage n’est pas consacrée à la conduite, et XPENG met en avant la puissance de ses puces Turing, conçues en interne. Le désaccord porte donc moins sur la faisabilité que sur une priorité : Tesla mise sur la confiance du conducteur, qui doit comprendre ce que voit la voiture, XPENG sur le rendement du calcul.

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Un rival qui regarde Tesla de près

XPENG revendique désormais le même vocabulaire d’« IA physique » et les mêmes trois piliers : voiture, robotaxi, robot humanoïde. Lors de la même séance, selon les mêmes comptes rendus, il a affirmé que l’aide à la conduite de XPENG progressait en Chine dix à quinze fois plus vite qu’avant, grâce à de nouveaux modèles, plus de données et plus de puissance de calcul. Comme le « 25 fois » annoncé par Tesla pour FSD V15, c’est une mesure interne, sans méthode publiée.

Pour les conducteurs français, le duel reste lointain. FSD V15 n’est diffusé qu’aux États-Unis, et l’aide à la conduite NGP de XPENG n’est qu’en essais publics à Paris, avec un lancement européen visé l’an prochain. Notre carte du FSD en Europe, pays par pays fait le point sur ce qui est autorisé chez nous.

Notre avis

Juger une fonction sans l’avoir essayée est un exercice risqué, et He Xiaopeng a eu l’honnêteté de le dire. Mais « ce n’est pas difficile » est une phrase que l’on entend souvent dans l’automobile au sujet de ce que Tesla vient de livrer. La meilleure réponse reste un produit : si Reality View est si simple, on attend de la voir chez XPENG. En attendant, le débat sur le coût en calcul est légitime, et Tesla y a déjà répondu à sa manière, en proposant deux visualisations plutôt qu’une.

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Sources : propos de He Xiaopeng lors de la séance de questions-réponses avec la presse de l’AI Day de XPENG, le 25 novembre 2026, rapportés par Red Star Capital Bureau (25 novembre) et Kuai Keji (26 novembre), traduits par Tesla Mag ; Tesla, notes de version de FSD V15 ; XPENG, AI Day 2026. Consultés le 26 novembre 2026.

Photo : He Xiaopeng à l’écran sur le stand XPENG du salon automobile de Pékin, avril 2026. Photo Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.