« J’ai failli revendre ma Tesla à cause d’une mise à jour »

Je vais vous raconter quelque chose dont j’ai un peu honte.

Le 23 avril dernier, j’ai ouvert le configurateur Tesla pour la première fois depuis l’achat. Par curiosité, après avoir lu que le FSD venait d’être homologué aux Pays-Bas. Et là, j’ai vu que Tesla avait discrètement supprimé l’Autopilot gratuit sur les nouvelles commandes. Fini, le maintien de cap offert. Maintenant c’est : régulateur de vitesse basique ou FSD à 7 500 €. Pas d’option intermédiaire.

Ma première réaction ? La rage. La belle rage froide de quelqu’un qui se sent manipulé.

« Ils ont attendu de nous ferrer, et maintenant ils resserrent le piège. »

J’ai partagé ça sur un groupe Facebook de propriétaires Tesla France. En dix minutes, 47 commentaires. Moitié indignés comme moi, moitié qui m’expliquaient que j’avais tort, que c’était logique, que le FSD v14 valait largement 7 500 €, que j’étais une ingrate qui avait eu l’Autopilot gratuit pendant deux ans et demi.

Honnêtement ? Les deux camps avaient raison.

Le FSD, cette promesse que je ne comprenais pas vraiment

Quand j’ai acheté ma Model 3 en février 2024, le FSD était une option américaine dont tout le monde parlait sans vraiment savoir si elle arriverait en France. Mon commercial Tesla à Bordeaux avait été honnête : « Probablement 2025, peut-être 2026, aucune garantie. » J’avais répondu que ça ne m’intéressait pas de toute façon. J’avais une voiture, pas un cobaye de labo.

Le 10 avril 2026, le régulateur néerlandais RDW a homologué le FSD supervisé de Tesla, faisant des Pays-Bas le premier pays européen à valider officiellement le système. Tesla a lancé l’accès public le lendemain, avec 30 jours d’essai gratuit pour les propriétaires néerlandais éligibles.

Et moi, en France, je regardais ça comme une bande-annonce de film qui ne sortirait pas dans mon cinéma.

Le système pourrait arriver en France dès l’été 2026, après validation réglementaire. Ce qui concrètement veut dire : bientôt, ma voiture pourrait faire des choses qu’elle ne fait pas encore. Pas parce qu’elle a changé. Juste parce qu’un arrêté aura été signé.

C’est là que ça devient vertigineux.

La voiture que j’ai achetée n’est pas celle que j’ai aujourd’hui

Tesla améliore souvent une voiture déjà vendue via une simple mise à jour logicielle à distance, là où certains constructeurs lancent un nouveau modèle pour corriger des défauts. J’ai vécu ça. Ma Model 3 de 2024 n’est plus la même qu’à la livraison. Elle a récupéré des fonctions, perdu des bugs, changé de comportement la nuit.

C’est fascinant et c’est perturbant.

Parce que ça veut aussi dire que la voiture peut évoluer dans un sens que je n’ai pas choisi. Tesla a discrètement retiré l’Autopilot de base gratuit aux Pays-Bas le 23 avril 2026, coïncidant avec l’introduction du FSD supervisé sur le marché européen. Ce qui était offert hier devient un argument commercial demain.

Mon mari, qui conduit une Mégane E-Tech et que je n’ai toujours pas réussi à convaincre de passer à l’électrique, m’a regardée avec un sourire de chat du Cheshire : « Donc t’as acheté un service, pas une voiture ? »

Je n’avais pas de réponse satisfaisante.

Et pourtant. Et pourtant.

Un propriétaire qui a testé le FSD en Model 3 en ville décrit un comportement « vraiment bluffant et efficace, meilleur que bon nombre de conducteurs, à la fois souple et sans hésitation. »

J’ai lu ce témoignage trois fois.

Parce que moi, sur la rocade de Bordeaux en heure de pointe, entre le camion qui se rabat brutalement et le scooter qui surgit de nulle part, je ne suis pas « souple et sans hésitation ». Je suis crispée, irritée, et je commets des petites erreurs que je ne remarque même plus.

Si une mise à jour peut faire mieux que moi sur ce trajet précis — pas partout, pas toujours, mais là, dans ces conditions — est-ce que ma colère contre Tesla est vraiment de principe ou juste de l’orgueil ?

Le système repose sur une architecture caméras haute définition et IA capable d’analyser l’environnement en temps réel, avec une caméra intérieure qui surveille le regard du conducteur et peut déclencher des alertes voire désactiver le système en cas de distraction.

Ma voiture me surveille pendant que je conduis. Elle va bientôt conduire à ma place pendant qu’elle me surveille. Et moi je chipote sur 99 €/mois.

Le vrai sujet que personne ne veut vraiment poser

Ce qui m’a mise en rage le 23 avril, ce n’est pas vraiment les 7 500 €. C’est le sentiment d’avoir été prise dans une logique de plateforme sans m’en rendre compte. J’ai acheté du hardware. On me vend du software. La frontière a bougé pendant que je dormais.

Chez Tesla, les ajustements tarifaires sont monnaie courante. Le Model Y vient lui aussi de prendre 1 000 € sur le prix d’entrée en France. On s’y habitue, ou on s’en va.

Et je ne m’en vais pas.

Parce qu’au fond, ma Model 3 reste la voiture qui m’a réconciliée avec la conduite. Celle que je ne redoute plus de sortir le vendredi soir. Celle qui se recharge le dimanche matin pendant que je lis, sans que j’aie à penser à quoi que ce soit.

Et si dans six mois elle conduit mieux que moi sur la rocade, peut-être que je trouverai le moyen de lui pardonner de me surveiller.