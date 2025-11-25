Nouveautés de l’application Tesla Robotaxi : sécurité et assistance innovantes

L’application Tesla Robotaxi, notamment dans sa version 25.11.5 récemment dévoilée sur iOS/iPhone, introduit des fonctionnalités révolutionnaires qui visent à améliorer l’expérience des utilisateurs tout en renforçant les mesures de sécurité et de confidentialité.

L’écran partagé : une assistance client à distance améliorée

La fonctionnalité phare de cette mise à jour est l’écran partagé. Ce nouvel outil permet une assistance client à distance plus efficace. En cas de besoin, les clients pourront partager leur écran pour recevoir de l’aide de manière ciblée, ce qui simplifie la résolution des problèmes techniques directement à partir de l’application Tesla.

Paramètres de partage de données en cabine

L’application a également introduit une nouvelle page de paramètres dédiée au partage de données en cabine, concernant à la fois la caméra et l’audio. Ce réglage permet aux utilisateurs de mieux contrôler quelles données sont partagées lors de l’utilisation de l’application, offrant ainsi une expérience personnalisée et sécurisée.

Protection renforcée de la vie privée

Dans un monde de plus en plus axé sur la protection de la vie privée, Tesla intègre dans cette version des mesures de confidentialité rigoureuses. Les itinéraires sensibles comme le domicile sont masqués, et l’application peut mettre en pause ou masquer les informations lorsque des données sensibles comme les informations de paiement ou les mots de passe apparaissent à l’écran. De plus, seuls les éléments liés à l’application Tesla sont visibles, excluant toute notification privée ou informations d’autres applications.

Une technologie de communication avancée : WebRTC

Tout cela est intégré de manière transparente grâce au framework WebRTC. Cette technologie avancée est à la pointe de la communication en temps réel, garantissant une faible latence et une efficacité maximale pour le partage d’écran et les interactions entre l’utilisateur et l’assistance Tesla.

Avec ces innovations, Tesla réaffirme son engagement à placer les besoins des clients et la sécurité au cœur de ses développements technologiques. Cette version de l’application pourrait bien inaugurer une nouvelle ère d’interactions conviviaux et sécurisées pour les utilisateurs du robotaxi de Tesla.