Tesla: Nouvelle vidéo du mode camping

Une nouvelle vidéo vient d’arriver sur la toile pour vanter le mode camping par Tesla. L’idée est simple: optimiser la consommation de l’habitacle pour vous permettre de dormir tranquillement dans votre véhicule électrique. Il n’y a pas qu’aux US qu’on a l’habitude de dormir dans sa voiture, les Nordics auront plaisir à traverser l’Europe avec un bon matelas et un mode camping activé.

La vidéo a d’ores et déjà été visionnée 23000 fois et les commentaires sont globalement très positifs. Les fans attendent plus de vidéos de ce type qui permettent de mettre en avant des fonctionnalités bien précises des véhicules électriques Tesla.

Des accessoires pour en profiter

L’accessoire qui se distingue depuis plusieurs années maintenant est le lit qui s’installe dans votre véhicule une fois que vous souhaitez passer en mode camping. De nombreux propriétaires profitent de leurs week-end en dormant sur un lit spécialement conçu. Il y a un acteur qui se distingue sur ce marché: Tescamp.