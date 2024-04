Amateurs de Tesla et voyageurs soucieux de l’environnement, préparez-vous à synchroniser vos agendas et planifier vos itinéraires ! Tesla Mag est ravi d’annoncer l’expansion du réseau de Superchargers de Tesla dans l’état ensoleillé, garantissant que votre parcours électrique soit non seulement durable, mais également plus pratique que jamais.

En route vers Key West ? Rechargez-vous au nouveau Supercharger de 12 places !

Key West, la perle des Keys de Floride, connue pour ses couchers de soleil pittoresques et ses sites historiques, va devenir encore plus accueillante pour les conducteurs de Tesla. Une toute nouvelle station de Superchargers de 12 places est en cours de réalisation, prévue pour être installée au Winn-Dixie sur N Roosevelt Blvd. Les permis délivrés la semaine dernière sont un signe prometteur que l’engagement de Tesla à améliorer l’expérience de conduite est inébranlable.

Qu’est-ce qui vous attend ?

Avec 12 emplacements, vous aurez amplement l’occasion de recharger votre véhicule, garantissant que votre Tesla soit prête pour les trajets pittoresques qui vous attendent. Restez informé : En attendant la grande ouverture, gardez un œil sur Tesla Mag pour les dernières mises à jour et la date officielle de lancement !

Dania Beach va accueillir un gigahub de Supercharger !

Remontant la côte, Tesla érige un autre jalon avec un plan ambitieux pour un énorme Supercharger de 48 places—accompagné de 16 Wall Connectors—à l’hôtel Fairfield Inn & Suites sur Griffin Road. Le plan de site initial déposé par Tesla révèle un emplacement stratégique qui souligne la vision de Tesla de répondre à la demande croissante pour une recharge rapide et accessible.

Pourquoi est-ce important ?

Avec 48 emplacements de Superchargers et des connecteurs muraux supplémentaires, Tesla prépare le terrain pour un futur où les véhicules électriques sont la norme, et non l’exception. Connectivité : Ce Supercharger facilite les déplacements sans heurts entre les principaux points d’intérêt de Floride, renforçant l’accessibilité et la facilité de voyage en véhicule électrique.

La Vision Globale: L’Expansion des Superchargers de Tesla

L’expansion du réseau de Superchargers de Tesla témoigne de la prévoyance de l’entreprise à reconnaître le rôle essentiel de l’infrastructure dans la révolution du véhicule électrique. Alors que ces stations émergent, elles ne sont pas seulement des points sur une carte mais sont essentielles dans la transition vers des transports durables.

Restez Informés avec Tesla Mag