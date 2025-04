Avec l’arrivée du printemps, Tesla dévoile sa nouvelle mise à jour 2025.14, apportant une série de fonctionnalités innovantes pour les véhicules équipés de la technologie HW3/AI3 et des processeurs Intel Atom. Voici un aperçu des fonctionnalités qui transformeront l’expérience de conduite pour les propriétaires de Tesla en Amérique du Nord.

Des Améliorations Pour Une Navigation Plus Intelligente

Dans cette mise à jour, la navigation devient plus intuitive grâce à l’introduction de plans de trajet alternatifs et de l’option d’éviter les autoroutes lors du calcul d’itinéraires. Ces fonctionnalités permettent une personnalisation accrue des trajets, adaptant la conduite aux préférences individuelles des conducteurs.

De plus, un résumé de voyage détaillé offre aux conducteurs des informations essentielles sur leur trajet, telles que la durée totale, la distance parcourue, le nombre d’arrêts, et le temps d’arrivée estimé. Ce nouvel affichage facilite la planification et le suivi en temps réel du voyage.

Confort et Commodité à Portée de Main

Pour améliorer le confort quotidien, Tesla introduit la possibilité de mémoriser la hauteur du coffre en fonction de la localisation. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour éviter les obstructions potentielles lors de l’ouverture du coffre dans des espaces limités.

En outre, l’intégration de nouveaux langages de clavier et l’affichage des restaurants, cafés, et boutiques à proximité lors de la consultation des stations de charge complètent cette mise à jour centrée sur le confort utilisateur.

Mise à Jour de la Technologie de Divertissement

Le système de divertissement de Tesla voit également des améliorations notables. Désormais, les utilisateurs peuvent mélanger une playlist Apple Music contenant plus de 100 morceaux et parcourir facilement leurs favoris SiriusXM via les commandes du volant.

La connectivité média s’enrichit avec la possibilité de se connecter via un compte Amazon Music Gratuit, bien que cela nécessite une connectivité Premium ou une connexion Wi-Fi active. Les utilisateurs de YouTube Music peuvent également voir le prochain morceau à jouer grâce à la nouvelle vue « Up Next » du lecteur multimédia.

Connectivité Sans Couture et Sécurité

Pour conserver une connectivité stable, la mise à jour introduit un système de connexion automatique du hotspot activé dès que le véhicule commence à rouler. De plus, les contacts s’affichent pour les appels entrants et dans l’application Téléphone du véhicule, simplifiant ainsi la gestion des communications.

Fonctionnalités Non-Documentées : Quel Impact ?

Parmi les fonctionnalités non-documentées figurent une nouvelle interface utilisateur pour le mode Sentinelle, de légères modifications UI de la carte, et des améliorations du mode Service. Bien que ces changements n’aient pas été explicitement détaillés, ils promettent d’optimiser l’utilisation quotidienne du véhicule.

En conclusion, cette mise à jour majeure de Tesla renforce encore l’engagement de la marque à innover et à répondre aux besoins variés de sa clientèle. Les conducteurs peuvent s’attendre à une expérience enrichie, tirant parti des dernières avancées dans le domaine de la conduite intelligente.