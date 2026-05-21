Fauché : l’expert national de l’installation et de la maintenance de bornes de recharge

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Trouver un installateur de borne de recharge fiable, certifié, capable d’assurer l’installation et le suivi dans la durée : c’est la question que se posent de plus en plus de propriétaires, de gestionnaires de flotte et de responsables immobiliers en France. Fauché est l’un des acteurs qui y répond avec le plus de solidité : plus de 5 000 points de charge installés depuis 2022, une certification Qualifelec aux trois niveaux IRVE, et une présence dans plus de 30 agences sur tout le territoire.

Un groupe ancré dans l’histoire de l’électricité française

Tout commence en 1963 à Lafrançaise, dans le Tarn-et-Garonne. Jean-Pierre Fauché, électricien et entrepreneur, crée son entreprise d’installations électriques. Soixante ans plus tard, ce qu’il a fondé est devenu le numéro 1 français indépendant des solutions et services à l’énergie, avec 467 M€ de chiffre d’affaires en 2024 et plus de 3 800 collaborateurs.

Ce qui distingue Fauché dans le paysage industriel français, c’est une particularité rare : près de 85 % du capital est détenu par les salariés eux-mêmes. Ce modèle d’actionnariat salarié, consolidé à travers quatre LBO successifs (2011, 2018, 2021, 2024), n’est pas un argument marketing. Il façonne concrètement la culture de l’entreprise : responsabilité collective, engagement terrain, vision à long terme. Les personnes qui interviennent chez vous sont parties prenantes de l’entreprise qu’elles représentent.

La croissance a été constante et maîtrisée sur six décennies. Déploiement national progressif dans les années 1990, lancement d’une offre Maintenance dédiée en 2014, intégration de plusieurs sociétés complémentaires (Bergeval, Veodis, EGL, LMELEC pour la haute tension, Bouat), et aujourd’hui plus de 120 implantations réparties sur tout le territoire français. Le siège est resté à Montauban. L’ADN de proximité aussi.

L’activité IRVE chez Fauché : une expertise construite dans la durée

L’engagement de Fauché sur le segment des bornes de recharge n’est pas un repositionnement récent. C’est une expertise développée méthodiquement, avec les certifications, les partenaires fabricants et les références clients qui l’attestent.

Les chiffres clés

+5 000 points de charge installés depuis début 2022

depuis début 2022 +20 M€ de chiffre d’affaires IRVE cumulés depuis 2022

cumulés depuis 2022 +30 agences certifiées IRVE de niveau 1 à 3 en France

de niveau 1 à 3 en France 5 contrats de maintenance nationaux actifs

Trois niveaux de certification Qualifelec : ce que ça change pour votre projet

Fauché détient les trois qualifications IRVE délivrées par Qualifelec, l’organisme de référence pour les entreprises du génie électrique en France. Ces certifications conditionnent l’éligibilité aux aides de l’État, garantissent la conformité réglementaire de l’installation et protègent le maître d’ouvrage en cas de sinistre.

IRVE1 — Stations de recharge dont la puissance maximale appelable est inférieure ou égale à 36 kVA. Ce niveau couvre la grande majorité des installations résidentielles, tertiaires et en copropriété.

IRVE2 — Stations de recharge dont la puissance maximale est supérieure à 36 kVA. Ce niveau concerne les bornes rapides pour parkings professionnels, entreprises et collectivités.

IRVE3 — Stations de recharge en courant continu (DC). Les chargeurs rapides et très rapides, déployés massivement sur les axes routiers et pour les flottes à forte rotation.

Les techniciens Fauché ont été formés aux niveaux P1, P2 et P3 par deux organismes reconnus dans l’écosystème IRVE : APAVE et Blue2Begreen.

Ce que les grands comptes trouvent chez Fauché

Hertz, Europcar, Metro, Lidl, GreenSpot, Greenyellow, Caisse d’Épargne, Crédit Agricole. Ces enseignes ont choisi Fauché pour électrifier leurs sites et gérer leurs parcs de bornes. Ce qu’elles achètent concrètement, ce n’est pas seulement une prestation d’installation. C’est un ensemble de garanties opérationnelles.

La couverture nationale. Gérer plusieurs dizaines de sites en France demande un partenaire capable d’intervenir partout avec le même niveau de qualité. Fauché dispose d’agences certifiées IRVE à Agen, Aix-en-Provence, Bordeaux, Cahors, Dax, Dinan, Échirolles, Lille, Lyon, Marseille, Onet-le-Château, Paris, Perpignan, Rennes, Roanne, Rodez, Saint-Étienne, Toulouse et dans d’autres villes. Un interlocuteur, un contrat, une exigence homogène.

La maintenance dans la durée. Une borne installée doit fonctionner dans le temps. Fauché propose des visites préventives standardisées couvrant l’ensemble des composants : état général de la tôlerie et de la fixation, vérification de l’ouïe et des charnières, nettoyage et contrôle du lecteur RFID, test des disjoncteurs magnétothermiques et du différentiel, contrôle des prises et des connexions de puissance, vérification des borniers internes et des liaisons de terre, contrôle du système de verrouillage. Une approche industrielle rigoureuse appliquée à chaque point de charge.

La réactivité. Un centre d’appels interne ouvert 24h/24 et 7j/7, basé à Montauban, coordonne les interventions sur tout le territoire. Des référents IRVE dédiés par zone géographique — comme Frédéric Maillet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ou Emile Castellano pour la région PACA — assurent un suivi de proximité pour les projets locaux.

Les partenaires fabricants. Fauché travaille avec les marques qui structurent le marché de la borne de recharge en France et en Europe : Chargepoly, KEBA, Legrand, Schneider Electric, Alpitronic, Greenyellow, Securecharge, Proviridis, Shell Recharge Solutions, Anyos. Une capacité d’installation et de maintenance véritablement multimarques.

Pour quels projets faire appel à Fauché ?

Entreprises et PME

Équiper un parking d’entreprise pour les collaborateurs et les véhicules de service, intégrer la recharge dans une politique de mobilité durable, répondre aux obligations réglementaires sur les parkings neufs ou rénovés : Fauché prend en charge l’étude technique, le dimensionnement, l’installation et la maintenance dans la durée.

Syndics et copropriétés

Le droit à la prise est ancré dans la loi française. Fauché accompagne les syndics et les conseils syndicaux dans la mise en conformité de leurs parkings collectifs, avec des solutions de gestion de charge (load management) permettant de ne pas saturer l’alimentation électrique existante du bâtiment.

Collectivités et acteurs publics

Zones d’activité, parkings municipaux, sites administratifs, équipements sportifs et culturels : Fauché dispose de l’expérience et des certifications nécessaires pour répondre aux exigences des marchés publics et aux contraintes réglementaires spécifiques aux acteurs institutionnels.

Hôtels, commerces et espaces de loisirs

La présence de bornes de recharge est devenue un critère de choix pour une partie croissante de la clientèle. Fauché installe des solutions adaptées à ces environnements à fort passage, incluant les systèmes de paiement intégrés et de supervision à distance.

Flottes automobiles

La conversion des flottes vers l’électrique impose d’électrifier les sites de stationnement, parfois à grande échelle. Fauché maîtrise le déploiement de nombreux points de charge sur un même site, avec les systèmes de gestion dynamique de puissance nécessaires pour optimiser la consommation.

Ce qui caractérise l’approche Fauché

L’écosystème des installateurs IRVE en France est riche et varié — chaque profil d’entreprise apporte sa valeur selon la nature et l’échelle du projet. Ce qui caractérise Fauché, c’est sa capacité à répondre à des projets exigeants sur plusieurs dimensions simultanément : couverture géographique étendue, contrats de maintenance longue durée, raccordements haute tension via sa filiale LMELEC, et solidité d’un groupe dont la pérennité est établie de longue date.

C’est aussi une organisation décentralisée, avec des managers de proximité disposant d’un vrai pouvoir de décision. La réactivité n’est pas un engagement de façade : elle est structurellement intégrée dans le fonctionnement du groupe.

Les assurances et garanties

Fauché Centre Est est couvert par AXA pour sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie décennale. La certification Qualifelec N°162903 est valable jusqu’au 14 mai 2027, avec un cycle de qualification courant jusqu’au 14 mai 2029.

Quel que soit le stade de votre réflexion — simple demande d’information, étude de faisabilité, ou projet déjà dimensionné en attente d’un installateur — une agence Fauché certifiée IRVE est en mesure de vous accompagner.

Pour être mis en relation avec le référent IRVE Fauché adapté à votre projet :

👉 Demandez votre étude gratuite via Tesla Mag →

Le formulaire prend deux minutes. Un référent IRVE vous rappelle sous 48 heures ouvrées pour qualifier votre besoin et organiser un rendez-vous technique.

Synthèse

Critère Fauché Certification Qualifelec IRVE1 + IRVE2 + IRVE3 Points de charge installés +5 000 depuis 2022 CA IRVE cumulé +20 M€ depuis 2022 Agences certifiées IRVE +30 en France Contrats maintenance nationaux 5 actifs Disponibilité centre d’appels 24h/24 – 7j/7 Assurances RC Pro + Décennale AXA Partenaires fabricants Legrand, Schneider, Alpitronic, KEBA… CA groupe 467 M€ (2024) Collaborateurs +3 800

Tesla Mag sélectionne ses partenaires installateurs IRVE sur la base de leur certification Qualifelec, de leurs références terrain vérifiables et de leur capacité à intervenir durablement sur l’ensemble du territoire français. Fauché répond à l’ensemble de ces critères.