Comment devenir un installateur certifié IRVE ?

Avec de nombreux points de recharge déjà installés sur l’ensemble du territoire français, dont plus de 50 000 ouvertes au public, le secteur de l’installation des bornes de recharge a connu un essor sans précédent dans les dernières années. Avec les fortes ambitions de ventes de véhicules électriques pour les années à venir, le secteur de la mobilité électrique a encore de beaux jours devant lui. Sous réserve de satisfaire aux exigences légales et réglementaires pour devenir installateur de bornes de recharge, les électriciens certifiés IRVE peuvent fortement développer leur volume d’affaires grâce à cette nouvelle activité.

Pourquoi faire appel à un installateur qualifié IRVE ?

Quand on souhaite installer une borne de recharge chez soi ou sur un parking, il est désormais nécessaire de passer par un électricien Installation et mise en service des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).

Pourquoi ? Tout d’abord, obtenir la qualification installateur certifié IRVE garantit l’expertise du technicien. Et donc la qualité de votre équipement électrique.

Ensuite, cette démarche est obligatoire pour toutes les bornes de recharge d’une puissance supérieure à 3,7 kW, depuis 2017.

Si vous voulez accéder aux subventions diverses (crédit d’impôt, prime ADVENIR…), là encore la qualification d’un électricien IRVE est une condition sine qua non.

Bref, pour de nombreuses raisons, vous serez amenés à passer par un installateur certifié. Sachez que toutes nos offres de borne de recharge possèdent la qualification.

Pourquoi suivre une formation IRVE ?

La réponse paraît assez évidente. En tant qu’électricien, vous n’avez pas le droit d’installer une borne de recharge de plus de 3,7 kW si vous ne possédez pas de qualification IRVE.

De fait, le suivi d’une formation s’impose. Le marché de la borne de recharge se développe à un rythme incroyable, boosté par les subventions publiques. Les équipements installés sont presque toujours supérieurs à 3,7 kW.

En validant une formation IRVE, vous ouvrez votre carnet de commande à ces clients. De plus, cette certification augmente votre crédibilité et la confiance qui vous seront portées.

L’installation des bornes de recharge électriques suppose donc d’être au préalable électricien qualifié. Pour bénéficier de la mention IRVE, il vous faut justifier d’une durée d’expérience suffisante en matière d’installation électrique auprès de l’organisme d’accréditation choisi, AFNOR ou Qualifelec.

Le nombre d’années exigées varie en fonction de l’organisme, et de la formation académique suivie.

Les trois arguments principaux

Pour diversifier vos missions en tant qu’électricien

Si vous n’êtes pas qualifié et certifié vos interventions seront limitées à l’installation de prises renforcées type Green’up ou de bornes de faible puissance. Si cette solution est moins onéreuse pour le client final, elle offre généralement une charge plutôt lente des voitures électriques.

Cela s’explique par une puissance qui n’excède pas les 2,2 kW, soit environ 10km d’autonomie rechargée par heure.

Se former pour installer des bornes de recharge permet de développer son activité sur de nouveaux segments. Vous bénéficiez d’une diversification de votre panel de clients : particuliers en maison individuelle ou en copropriété, entreprises, stations ou hubs de recharge rapide sur les axes routiers et autoroutiers, etc.

Pour développer votre chiffre d’affaires

La qualification IRVE vous permettra de ne plus être limité à une puissance de recharge de 3,7 kW. Vous pourrez alors intervenir sur des projets d’installation de bornes de recharge de plus grande envergure en termes de technicité et de nombre de bornes de recharge.

Vous installerez des bornes allant de 7,4 kW à 22 kW en courant alternatif, et même de 50 kW à 350 kW en courant continu. Ces projets seront l’occasion de travailler avec des supermarchés, des cinémas, des hôtels, des restaurants. Ces projets représentent rapidement des montants importants, à plusieurs milliers d’euros en moyenne.

La mention IRVE conditionne également l’éligibilité aux subventions prévues par les pouvoirs publics pour l’installation des bornes de recharge, comme la prime ADVENIR. Obtenir la qualification IRVE vous permettra d’accéder à des projets subventionnés, souvent plus ambitieux que les projets non subventionnés.

Pour démontrer votre expertise et gagner la confiance de vos clients

Tout comme les voitures électriques, l’installation des bornes de recharge est un marché florissant et en expansion. L’installation de bornes de recharge séduit de plus en plus les électriciens et il va sans dire que cette évolution prometteuse s’accompagne du développement de la concurrence.

Compétence prisée et innovante, il vous faudra vous aussi l’obtenir pour vous différencier vis-à-vis de vos concurrents.

Devenir un installateur certifié IRVE vous permettra de démontrer votre expertise à vos clients, que cela soit pour des projets de bornes pour voitures électriques ou des projets d’électricité générale. La qualification auprès de l’AFNOR ou de Qualifelec vous fait bénéficier de la renommée de ces organismes.

Cette habilitation donne au client toutes les garanties nécessaires aux clients finaux en attestant de la compétence et de l’expertise de l’installateur.

Sans la formation, néanmoins, sachez que vous pourrez toujours procéder aux petites installations de prises renforcées ou borne de recharge lente.

Quels sont les niveaux de formation IRVE ?

Il existe différents niveaux de formation pour obtenir la qualification IRVE. La formation que l’électricien va suivre, qui devra être agréée par l’un des deux organismes mentionnés plus haut, peut ainsi suivre l’un des trois niveaux existants.

Nous allons nous intéresser ici à la formation qualifiante IRVE niveau 1, c’est-à-dire l’installation de borne de recharge jusqu’à 22 kW, sans configuration spécifique pour la supervision et la communication.

Installateur certifié IRVE : un exemple typique de formation niveau 1

1er jour : 7 heures

PUBLIC VISÉ : Installateurs électriciens

PRÉ-REQUIS : Connaissance de base en électricité basse tension résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle.

NOMBRE DE STAGIAIRES : Minimum : 5 ; Maximum : 10

OBJECTIFS

Connaître les principales dispositions réglementaires et normatives concernant les IRVE ;

Savoir identifier les besoins du client et lui proposer une solution adaptée ;

Savoir réaliser, tester et mettre en service une installation IRVE conforme aux exigences normatives et réglementaires.

PROGRAMME

Savoirs théoriques (70%)

Aperçu du marché automobile en France et en Europe

Cadre législatif et réglementaire des IRVE

Fonctionnement d’un véhicule électrique

Spécificités de la charge d’un véhicule électrique

Modes de charge et types de prises

Règles de mise en œuvre

Dispositions communes aux bâtiments d’habitation individuels et collectifs

Maisons individuelles (intérieur & extérieur)

Bâtiments collectifs d’habitation

Cas des « Sans Bâtiment »

Diagnostic de l’installation électrique existante

Contrôle des IRVE et attestations de conformité

Exercices pratiques du savoir-faire (30%)

Présentation des composants des bornes IRVE de différents fabricants

Étude de cas : Paramétrage d’une borne IRVE

Mise en service et test de fonctionnement d’une borne IRVE

Contrôle d’accès aux bornes IRVE

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Présentation de matériels issus de différents fabricants (bornes de charge, cordons, prises, appareil de test…)

Démonstrations pratiques de raccordement, de test et de mise en service d’une borne IRVE

ÉVALUATION DES ACQUIS

Contrôle des connaissances en cours de formation par des quiz

Évaluation des acquis en fin de session, sous forme de QCM SUIVI

Feuille d’émargement collective

Fiche d’évaluation de la formation renseignée par le stagiaire

Attestation de formation

Attestation de réussite permettant de demander la la qualification IRVE (niveau1) auprès d’un organisme accrédité

Puis, formation à distance : 2 demi-journées de 3h30

PUBLIC VISÉ Installateurs électriciens

PRÉ-REQUIS Connaissance de base en électricité basse tension résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle. Disposer de : – Un ordinateur avec un microphone et une caméra – Une bonne connexion Internet – Un environnement calme pour suivre la formation

NOMBRE DE STAGIAIRES Minimum : 6 Maximum : 8

Coût : environ 350e HT/stagiaire