Optimus : Le robot de Tesla en détails!

Tesla travaille également sur des robots humanoïdes car l’entreprise fabrique déjà ce que le PDG de Tesla, Elon Musk, appelle des « robots sur roues« . Tesla développe également des voitures à conduite autonome. Ces robots ont la capacité de se déplacer et d’effectuer des tâches spécifiques. Cet article fait le point sur ce que nous savons actuellement du robot Tesla Optimus, depuis sa présentation lors de l’AI Day 2022.

Le prototype est monté sur la scène et a salué le public avant qu’une vidéo ne le montre en train d’effectuer des tâches simples dans une station de fabrication de l’usine de la société en Californie. Ces activités consistaient notamment à arroser des plantes, à déplacer des boîtes et à soulever des barres métalliques.

Lors de la toute première journée de l’IA de Tesla, qui s’est déroulée en août 2021, Optimus, qui était auparavant connu sous le nom de Tesla Bot, a été présenté au public pour la première fois.

L’année précédente, Tesla a également présenté une toute nouvelle puce informatique lors de la cérémonie. Le dispositif, qui a été construit exclusivement au sein de la firme, va être implémenté dans leur superordinateur appelé Dojo.

M. Musk a déclaré que les robots humanoïdes actuellement disponibles sont « dépourvus de cerveau« , ce qui les empêche d’être capables de résoudre des problèmes par eux-mêmes.

Optimus, en revanche, serait un « robot très capable« , selon ses dires, et Tesla prévoit d’ores et déjà d’en produire des millions.

Selon Reuters, Tesla est en train d’employer un grand nombre de personnes pour travailler sur les robots humanoïdes bipèdes. L’entreprise a publié une vingtaine d’offres d’emploi concernant le développement du robot Tesla, notamment des possibilités de concevoir des pièces telles que des actionneurs.

Selon l’une des offres d’emploi, « le code que vous construirez aura l’air à un moment donné d’être exécuté dans des millions de robots humanoïdes à travers le monde, et, de ce fait, le code devra répondre à des normes de haute qualité. »

Robot Tesla : Apparence et capacités

On prévoit que le robot de taille adulte mesurera environ 173 centimètres et pèsera environ 57 kilos. Il sera formé pour entreprendre des activités répétitives telles que ramasser des produits d’épicerie, transporter des composants dans des usines et assembler des pièces de voiture, entre autres.

(source photo : digitaltrends.com)

Selon les déclarations de M. Musk, Optimus aura un jour « le potentiel d’être plus important que l’entreprise automobile au fil du temps. » Il sera exploité par les mêmes technologies d’intelligence artificielle que celles que Tesla développe actuellement pour les automobiles électriques qu’elle fabrique.

M. Musk a déclaré que « l’emploi physique sera un choix dans un avenir pas si lointain. On peut soutenir que Tesla est la plus grande entreprise de robotique au monde. Nos automobiles sont essentiellement des robots semi-sensibles montés sur roues. »

M. Musk a déclaré que le robot sera « amical » et qu’il sera fabriqué par des humains pour des humains. Cela va à l’encontre d’un certain nombre de films. Il a expliqué : « Au niveau mécanique, vous pouvez le fuir et vous serez très probablement capable de le maîtriser. »

L’imagerie technique du robot Optimus révèle qu’il est équipé d’un écran dans la zone de la tête qui peut afficher des informations utiles. Il sera construit à partir de matériaux légers, disposera d’un total de quarante actionneurs électromécaniques, et aura des mains d’un « niveau humain« . »

M. Musk a déclaré qu’il y a encore une quantité importante de travail à faire pour améliorer et valider Optimus.

Musk souligne les risques des robots et de l’IA …

M. Musk a émis une mise en garde en 2017, malgré le fait qu’il ait travaillé pour faire progresser l’utilisation de technologies telles que l’intelligence artificielle et les robots.

« J’ai accès à l’IA la plus avant-gardiste, et je pense que les gens devraient être incroyablement inquiets à ce sujet« , a-t-il ajouté. « J’ai accès à l’IA la plus pointue (…), le plus grand péril auquel nous sommes confrontés en tant que civilisation. »

