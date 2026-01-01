Parrainage Tesla : Vos compteurs sont remis à zéro aujourd’hui !

Bonne année à tous les propriétaires de Tesla ! Qui dit 1er janvier, dit nouvelle opportunité de partager votre expérience de conduite électrique. Comme prévu par le règlement du programme, tous les codes de parrainage Tesla ont été réinitialisés aujourd’hui.

C’est le moment idéal pour faire le point sur les règles en vigueur et optimiser vos avantages pour l’année 2026.

📋 Ce qu’il faut retenir pour 2026

Le programme de parrainage conserve une structure claire pour récompenser les ambassadeurs de la marque :

Limite annuelle : Vous pouvez effectuer jusqu’à 10 parrainages par année civile (du 1er janvier au 31 d’écembre).

Vous pouvez effectuer jusqu’à par année civile (du 1er janvier au 31 d’écembre). Validité des récompenses : Chaque avantage ou crédit obtenu grâce à un parrainage expire 12 mois après sa date d’attribution. Pensez à les utiliser avant qu’ils ne disparaissent !

Chaque avantage ou crédit obtenu grâce à un parrainage expire après sa date d’attribution. Pensez à les utiliser avant qu’ils ne disparaissent ! Suivi en temps réel : Vous pouvez consulter le statut de vos parrainages et vos crédits disponibles directement via la section « Parrainage » de votre application Tesla.

💡 Pourquoi parrainer dès maintenant ?

Avec le renouvellement des quotas, vous avez de nouveau 10 « emplacements » disponibles. Que ce soit pour offrir des kilomètres de Supercharge gratuite à vos proches ou pour accumuler des points en vue de futurs accessoires, n’oubliez pas de partager votre lien personnalisé.

Rappel : Les parrainages ne sont pas rétroactifs. Assurez-vous que vos filleuls utilisent bien votre lien avant de finaliser leur commande.

Bonne route et bons parrainages pour cette nouvelle année !