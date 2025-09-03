Introduction du mode basse consommation avec la dernière mise à jour Tesla

La dernière mise à jour logicielle de Tesla, la version 2025.32.3, est en cours de déploiement pour atteindre environ 11 % de la flotte. Cette mise à jour promet des améliorations significatives pour les utilisateurs, à commencer par le renforcement de la sécurité grâce au système d’airbag frontal.

Amélioration du système d’airbag frontal

Tesla continue de repousser les limites avec l’amélioration du système d’airbag frontal. En intégrant Tesla Vision, l’entreprise propose désormais l’une des performances d’airbag les plus avancées en cas de collision frontale. Ce système novateur permet aux airbags de se gonfler et de retenir plus tôt les occupants, grâce à une coordination unique des systèmes intégrés de Tesla. Ce n’est pas qu’une simple amélioration, mais une véritable réinvention du concept même de sécurité dans les véhicules.

Mode Basse consommation

Avec cette mise à jour, Tesla introduit un Mode Basse consommation qui permet de conserver l’énergie lorsque le véhicule est stationné. Ce mode désactive certaines fonctionnalités énergivores et peut être activé manuellement ou automatiquement selon le niveau de charge de la batterie. Vous pouvez l’activer en allant dans les Paramètres de commande puis en passant par le Menu de charge.

Rave Cave et autres innovations

La fonctionnalité « Rave Cave » se personnalise désormais davantage en mémorisant les paramètres de l’utilisateur. En l’activant, la fonction saura créer une ambiance propice dès que le véhicule est en mode Parking. Pour ce faire, rendez-vous dans le Lanceur d’applications, puis choisissez Toybox avant de sélectionner Light Sync. Cette mise à jour est accompagnée d’autres améliorations mineures, telles que la configuration d’un seuil minimal de température de 18°C pour le Mode Chien, des correctifs de sécurité importants, ainsi que plusieurs améliorations de performance telles qu’un démarrage plus fluide et un meilleur rendu des animations de tableau de bord.

Impact global de la mise à jour

Avec ces ajouts et ajustements, Tesla réaffirme sa détermination à non seulement améliorer l’expérience utilisateur mais aussi à élever la norme de sécurité et de confort de ses véhicules. Chaque mise à jour rend la voiture non seulement plus performante mais aussi plus visionnaire. La philosophie de Tesla, qui consiste à ce que chaque véhicule s’améliore avec le temps grâce à des mises à jour logicielles, se vérifie encore une fois avec cette version. Alors que les utilisateurs bénéficient d’une expérience de conduite enrichie, ils peuvent également dormir sur leurs deux oreilles, confiants quant à l’innovation continue de leur véhicule.