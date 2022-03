Tesla Model 3: « technologie évolutive », un Youtubeur conquis

Starship-jvtek a tout récemment publié une vidéo sur les 5 préjugés que subissent Tesla et les voitures électriques de façon générale. Vous trouverez peut-être des points similaires avec un des nos articles qui traitait également de ce sujet :

Pourtant, cela vaut le coup de se fier à son expérience car il est propriétaire d’une Tesla Model 3 depuis octobre 2021. Il connaît donc bien la bête et les différents accessoires idéaux pour ce modèle.

S’il a jusque-là surtout publié du contenu « gaming », il a beaucoup de sujets en préparation pour Tesla. Alors, ça vaut le coup de faire un tour sur sa chaîne pour voir si vous n’auriez pas quelques informations à en retirer…

La Tesla Model 3 : plébiscitée par tous les férus de technologies

Pour ce YouTuber, les arguments qui l’ont fait se décider pour une Model 3 sont les suivants :

le rapport qualité-prix des prestations – comparé au premium allemand (il avait avant une BMW)

et les aspects écologique et technologique du modèle.

On rappelle que la Model 3 Performance accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes. La transmission intégrale Tesla est équipée de deux moteurs indépendants pour une meilleure redondance. Et chacun d’eux n’a qu’une seule pièce mobile, pour un entretien minimal et une durabilité maximale.

La Tesla Model 3 est un objet technologique : découvrons son interface et ses gadgets

La Model 3 est fondamentalement un gadget qui roule, et dont presque tout est contrôlé par un écran tactile de 15 pouces de diagonale monté au centre. À partir de ce constat, cette voiture peut être vue comme un objet technologique. Comme un téléphone portable servait uniquement à téléphoner avant l’arrivée des smartphones. Tesla a vraiment repensé pratiquement chaque élément du fonctionnement d’une voiture. Et c’est effectivement assez surprenant par bien des aspects.

Photo de l’écran 15 pouces, véritable cœur de l’interface entre le conducteur et sa voiture.

Tout a donc été repensé autour de cet écran de 15 pouces de diagonale. Ce qui semble, à première vue, être un ensemble de gadgets se révèle, de fait, essentiel dans la prise en main du véhicule. De là, vous pouvez en effet tout contrôler :

le chauffage,

la ventilation et la climatisation (HVAC),

le tableau de bord,

la configuration du véhicule,

Google Maps, la musique,

les jeux…

La Model 3 ne dispose que d’un écran tactile monté devant le tableau de bord. Celui-ci constitue la porte d’entrée principale, permettant la gestion de la plupart des systèmes de véhicule, jusqu’au système de navigation.

Vous vous retrouvez donc avec une cabine épurée et minimaliste, exempte de presque tous les boutons habituels. Vous en avez tout de même quelques uns au niveau du volant, pour effectuer des réglages, ou lancer l’assistant vocal et gérer les clignotants.

L’argument clé des modèles Tesla : la « technologie évolutive »

La « technologie évolutive » est l’argument phare pour la Tesla Model 3 selon un autre propriétaire YouTuber. C’est-à-dire que, contrairement à la plupart des autres marques, acheter son véhicule a un instant T ne veut pas dire qu’il n’évoluera pas. Au contraire, Tesla assure justement les mises à jour de ses modèles de façon régulière. Les propriétaires font leur retour et n’ont pas besoin de réclamer à corps et à cris (en tout cas, pas toujours…) des améliorations qui n’arriveraient pas !

Pas besoin de se déplacer ou de faire quoi que ce soit, les mises à jour se mettent en place d’une manière quasiment « magique », de façon automatique, et grâce à une bonne connexion internet.

Tesla Model 3 : des améliorations souhaitables pour le YouTuber

Starship-jvtek souligne quant à lui l’ajout de la vitesse derrière le volant. Pour lui, quelques améliorations supplémentaires ne feraient pas de mal à la Tesla Model 3, bien au contraire…

Il précise cependant (allez Tesla, on prend des notes !) qu’un HUD (ou affichage tête haute) ou un petit écran pourrait être pratique, car le grand écran oblige à quitter la route des yeux… Pas très safe, on est d’accord. De plus, un hayon à la place du coffre serait souhaitable. En effet, le coffre est grand et surtout profond, ce qui ne permet pas toujours de charger jusqu’au fond. Enfin, une partie du toit pourrait être ouvrante. L’absence d’ouverture oblige parfois l’utilisation excessive de la climatisation, lorsqu’il fait trop chaud. Alors que pouvoir ouvrir le toit de sa Tesla Model 3 autoriserait les personnes véhiculées à profiter d’un vent rafraichissant !

Nous avons listé ici les quelques éléments qu’il nous a transmit. N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires !

Quel est l’avis de Starship-jvtek sur l’ouverture à la concurrence des Superchargers ?

Pour le propriétaire d’une Tesla Model 3, « L’ouverture à la concurrence risque de poser problème d’ici peu quand le véhicule électrique va encore plus se démocratiser. Pour l’instant, ce n’est pas encore engorgé mais avec l’arrivée des véhicules comme la Kia EV6 ou Ioniq 5, concurrent direct de Tesla, ça risque de changer. » Un avis mitigé sur la question donc…

Il ajoute également : « Sur SUV v2, c’est encore davantage un problème puisque le débat de la charge est partagé. » On comprend effectivement en quoi une démocratisation plus poussée des voitures électriques pourrait être problématique. Au vu du manque de points de charge en France bien sûr… D’ailleurs, il faut noter que la situation évolue mais encore trop lentement malheureusement.

Il souligne enfin que le prix du kWh peut être amené à monter aux Superchargers : « Sachant que le prix de la recharge est passé pendant la nuit de 0.4 à 0.46 du kWh. » Évidemment, c’est sans commune mesure avec l’inflation de l’essence et du gazole actuellement. D’où l’intérêt d’investir dans l’électrique, plus écologique, moins cher et plus sûr.

Et son accessoire favori ? Un tapis qui protège l’intérieur de son VE

Ce qu’il aime le plus quant à cet accessoire ? La qualité et la simplicité. Il s’agit en effet du tapis le plus discret qu’il ait pu trouver. Ce propriétaire Tesla a essayé au total plus d’une quinzaine d’objets. Vous pouvez donc lui faire confiance au sujet de la fiabilité de son analyse de marché.

Prix: 40,01 € à commander directement sur Amazon

Ce n’est pas ainsi que vous allez vous ruiner ! La marque précise :

Sur mesure pour Tesla Model 3

Adapté à 100% grâce à une mesure précise

Design original

Protection de l’intérieur de la voiture

Facile à nettoyer

