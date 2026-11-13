Une heure sous la mer sans quitter le 11e arrondissement. Avec « Planète Océan, immersion vers les profondeurs », l’Atelier des Lumières fait descendre ses visiteurs de la surface jusqu’aux abysses, sur des murs projetés à 360 degrés. Nous y sommes allés en famille le dimanche 8 novembre, à l’invitation de l’Atelier des Lumières : avec ses nouveaux éclairages, le spectacle reste impressionnant, et l’espace des enfants a ravi les plus petits.

L’affiche de Planète Océan à l’entrée de l’Atelier des Lumières. Photo : Tesla Mag

Une descente en 55 minutes

Le programme dure 55 minutes, et l’on circule librement dans la grande halle. Les tableaux s’enchaînent comme une plongée : jardins sous-marins, raies, bancs de sardines, géants des mers, organismes bioluminescents, épaves et paysages de glace, avant de remonter vers la lumière. L’Atelier des Lumières dit l’avoir conçu avec deux océanographes, Lisa Brenot et Maé Dany-Fort. La narration est en français, sous-titrée en anglais.

Un banc de sardines projeté à 360 degrés. Photo : Tesla Mag

Le banc de sardines enveloppe toute la salle, puis un thon le traverse. Plus loin, les méduses bioluminescentes flottent dans le noir : c’est l’un des tableaux les plus spectaculaires.

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Un thon traverse le banc de poissons. Photo : Tesla Mag

Les méduses bioluminescentes, l’un des tableaux les plus spectaculaires. Photo : Tesla Mag

De nouveaux éclairages

Ce qui change par rapport à notre visite de mars, c’est la lumière. Des faisceaux balaient la halle au-dessus des projections, et des effets de fumée s’y ajoutent ; la mise en lumière est signée Sharp Live Studio. Les roches et les épaves sont projetées jusque sur les volumes de l’ancienne fonderie, ce qui donne du relief aux fonds marins.

Les nouveaux jeux de lumière, au-dessus de la grande halle. Photo : Tesla Mag

Roches et épaves projetées sur les volumes de l’ancienne fonderie. Photo : Tesla Mag

L’Atelier des Enfants, le passage obligé des petits

À côté de la grande halle, l’Atelier des Enfants permet aux plus jeunes de colorier un animal marin, de le scanner, puis de le voir nager sur les murs du Studio. Il a ravi les plus petits de notre groupe.

Infos pratiques

Adresse : 38 rue Saint-Maur, 75011 Paris. Lieu entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

: 38 rue Saint-Maur, 75011 Paris. Lieu entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Tarifs : 18 € plein tarif, 16 € réduit, 11 € de 3 à 11 ans, gratuit avant 3 ans ; billet famille à 52 € pour deux adultes et deux jeunes de 3 à 25 ans. Réservation en ligne fortement recommandée (tarifs officiels).

: 18 € plein tarif, 16 € réduit, 11 € de 3 à 11 ans, gratuit avant 3 ans ; billet famille à 52 € pour deux adultes et deux jeunes de 3 à 25 ans. Réservation en ligne fortement recommandée (tarifs officiels). Horaires : ouvert tous les jours. La semaine du 9 au 15 novembre, Planète Océan se visite de 10 h à 18 h le mercredi, le samedi et le dimanche, et de 13 h à 18 h les autres jours. Fermeture des caisses une heure avant. Fermetures exceptionnelles le 12 novembre de 10 h à 13 h et le 16 novembre à partir de 15 h.

: ouvert tous les jours. La semaine du 9 au 15 novembre, Planète Océan se visite de 10 h à 18 h le mercredi, le samedi et le dimanche, et de 13 h à 18 h les autres jours. Fermeture des caisses une heure avant. Fermetures exceptionnelles le 12 novembre de 10 h à 13 h et le 16 novembre à partir de 15 h. Durée : comptez 1 h à 1 h 30 avec l’Atelier des Enfants.

: comptez 1 h à 1 h 30 avec l’Atelier des Enfants. À savoir : pas de vestiaire ni de consigne, et les sacs de plus de 40 × 30 × 20 cm sont refusés. Librairie-boutique et petite restauration à l’entrée.

Y aller en Tesla

Des bornes Belib’, le réseau de recharge de la Ville de Paris, sont installées juste devant l’Atelier : nous les avons vues en arrivant. Pour une recharge rapide, le seul Superchargeur de Paris intra-muros est à Bercy, au 48 bis boulevard de Bercy, à environ 2,5 km à vol d’oiseau de l’Atelier. Pour savoir combien il y en a autour de Paris et ce qu’ils coûtent, lire notre guide des Superchargeurs en France. Et pour prolonger le week-end, l’appli Escales VE de Tesla Mag recense les hôtels avec borne de recharge (voir notre présentation).

En mars, nous avions vu au même endroit l’exposition sur les dinosaures : notre récit de Jurassique Lumineux.

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Visite effectuée le 8 novembre 2026 à l’invitation de l’Atelier des Lumières (Culturespaces). Infos pratiques relevées le 11 novembre 2026 sur le site de l’Atelier des Lumières. Photos : Tesla Mag.

Où recharger pendant le voyage ? Les membres de Mon Tesla Mag retrouvent dans l’appli les hôtels et adresses avec borne que nous avons visités ou recensés. Voir les escales

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA