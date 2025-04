Vous cherchez une sortie originale à Paris, qui allie histoire, technologie et émotions ? La Cité de l’Histoire, nichée sous la Grande Arche de La Défense, est une expérience immersive unique qui transporte petits et grands à travers les siècles. Inauguré en janvier 2023, ce musée d’un genre nouveau, conçu par l’historien Franck Ferrand, utilise des technologies de pointe pour rendre l’histoire vivante et captivante. Dans cet article, je vous emmène dans mon aventure à la Cité de l’Histoire, je détaille les activités à ne pas manquer et je vous donne toutes les infos pratiques pour organiser votre visite. Prêt à voyager dans le temps ? C’est parti !

Pourquoi la Cité de l’Histoire est un incontournable à Paris

La Cité de l’Histoire n’est pas un musée classique. Oubliez les vitrines poussiéreuses et les panneaux interminables : ici, l’histoire prend vie grâce à des spectacles immersifs, des projections à 360°, des hologrammes et même de la réalité virtuelle. Que vous soyez passionné par la Rome antique, l’épopée napoléonienne ou les grandes figures françaises, ce lieu de 6 000 m² vous offre une plongée sensorielle dans les moments clés de l’humanité. Et depuis le 19 décembre 2024, une nouvelle thématique sur Jules César ajoute une dose d’éclat à l’expérience, parfaite pour les amateurs d’Antiquité.

Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, la Cité de l’Histoire s’adapte à tous les âges et tous les niveaux de curiosité. Voici mon récit de cette aventure, avec un focus sur les activités phares et des conseils pour en profiter au maximum.

Mon expérience à la Cité de l’Histoire : Un voyage dans le temps

1. La Clef des Siècles : Une immersion époustouflante

Dès mon arrivée sous la Grande Arche, l’ambiance futuriste de l’entrée m’a mis dans l’état d’esprit d’un explorateur temporel. Ma première étape ? Le parcours immersif La Clef des Siècles, une aventure de 40 minutes à travers 12 siècles d’histoire française, de Charlemagne à Victor Hugo. Guidé par les voix captivantes de Franck Ferrand et Anissa Haddadi, j’ai traversé 17 salles où chaque époque prend vie grâce à des projections à 360°, des hologrammes et des effets sensoriels.

Imaginez-vous dans une forêt médiévale, entouré de chevaliers, puis dans un salon du XIXe siècle aux côtés de Victor Hugo. Les détails sont incroyables : un courant d’air frais accompagne une scène de la Révolution française, et une odeur de bois brûlé flotte lors d’une bataille napoléonienne. J’ai croisé Jeanne d’Arc, Napoléon et Charles de Gaulle dans des décors si réalistes que j’avais l’impression de les toucher. Ce parcours est une claque visuelle et émotionnelle, parfait pour les fans d’histoire comme pour les novices.

2. Ellipse 360° : Dans l’arène avec Jules César

Ensuite, direction l’Ellipse 360°, un spectacle vidéo à 360° dédié à Jules César (nouveauté depuis décembre 2024). Installé dans une arène futuriste, j’ai été enveloppé par des écrans géants projetant des scènes de la Rome antique. Pendant 20 minutes, j’ai suivi les campagnes militaires de César, assisté à ses triomphes et ressenti la tension du Sénat lors des Ides de mars. Le vidéomapping et les sons immersifs m’ont donné l’impression d’être au cœur de l’action. Ce spectacle est un must pour les amateurs d’histoire romaine et un régal pour les yeux, même pour les plus jeunes.

3. Le Couloir du Temps : Une exploration interactive

Pour les curieux comme moi, le Couloir du Temps est un vrai terrain de jeu. Cette frise chronologique numérique interactive retrace 400 dates majeures de l’histoire mondiale. Sur 26 bornes tactiles, j’ai exploré des événements comme la construction des pyramides ou la Seconde Guerre mondiale. Chaque date s’anime sur un mur géant avec des vidéos et des illustrations. J’ai adoré tester mes connaissances avec les quiz sur tablette, qui rendent l’apprentissage ludique. Cet espace est idéal pour approfondir ses savoirs à son rythme.

4. Ateliers ludiques : Devenir un Romain

La Cité de l’Histoire propose aussi des ateliers interactifs, parfaits pour les familles. J’ai imaginé participer à l’atelier « Entraînement », où les enfants s’initient à l’art militaire romain avec un légionnaire. Manier un glaive et former une tortue avec un bouclier ? Trop fun ! L’atelier « Mosaïque » m’a aussi séduit : créer une mosaïque romaine (vase ou casque) est une activité créative qui plaît à tous. Enfin, l’atelier « Petit scribe » permet de s’exercer à l’écriture antique, une belle façon de connecter avec le passé.

Infos pratiques pour visiter la Cité de l’Histoire

Où et comment y aller ?

Adresse : 1 Parvis de La Défense, 92800 Puteaux (sous la Grande Arche).

: 1 Parvis de La Défense, 92800 Puteaux (sous la Grande Arche). Accès : Métro : Ligne 1, station La Défense (sortie 1 Grande Arche). RER : Ligne A, station La Défense. Tram : T2, arrêt La Défense. Transilien : Lignes L et U, station La Défense.

: Parking : CNIT ou centre commercial Westfield Les 4 Temps (à proximité).

Horaires

Ouvert du mercredi au dimanche (mardi inclus pendant les vacances scolaires).

Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche : 10h00 – 19h00.

Samedi : 10h00 – 20h00.

Fermé le lundi (sauf conférences) et le mardi (hors vacances).

Conseils pour une visite réussie