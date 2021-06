Retrouvez l’ensemble des Interviews accordées par Armand Taïeb aux médias BFM Business, Bsmart et Mobility TV. Les thématiques et les éclairages évoquées lors de ces interviews.

Le modèle Tesla sur BFM Business

Sur BFM Business, Armand Taïeb, Président de Tesla Mag évoque le modèle Tesla.

Au cours de cette interview, j’ai pu partager mon sentiment sur un cours qui semble atteindre de nouveaux sommets chaque semaine. Chacun peut avoir son point de vue mais il est clair que Tesla est aujourd’hui beaucoup plus qu’un constructeur automobile et doit donc être comparé à autre chose.

De nombreux analystes rédigent actuellement des correctifs sur leurs analyses précédentes a l’instar de Chris McNally, analyste d’Evercore ISI. Il a admis que sa propre firme se trompait sur Tesla depuis plus d’un an, et a augmenté le prix cible de 225 à 650 dollars.

SpaceX sur Bsmart et la conquête de Mars

En répondant à cette interview, nous avons pu échanger avec un public de décideur et préciser ce que SpaceX apporte aujourd’hui à l’espace mais surtout ce que SpaceX apportera demain. C’est un sujet que nous nous engageons à couvrir surtout en français car actuellement les informations sont très limitées.