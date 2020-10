Porsche ou Tesla : Une comparaison possible?

Beaucoup de blogs se sont amusés à comparer la Porsche Taycan à la Tesla Model S, mais est-ce seulement comparable? Nous nous sommes posés la question.

Dans un monde électrique

De plus en plus de véhicules électriques vont arriver sur nos routes, pour autant est-ce qu’il faudra tous les comparer à Tesla ? C’est une vraie question car plus on poussa l’électrification et plus le public aura tendance à vouloir comparer l’existant par rapport à ce qui est nouveau.

Je rassure tout le monde c’est un comportement légitime et courant dans l’industrie automobile, en effet beaucoup de propriétaires de véhicules souhaite comparer la taille du coffre les performances ne serait-ce que le prix voilà c’est c’est très courant de comparer. Pour cela, vous pouvez vous référer aux membres de notre forum ou consulter notre rubrique marché.

Une comparaison maladroite

Maintenant lorsqu’on connaît la marque Porsche et la marque Tesla, on arrive vite à la conclusion que la comparaison est très maladroite.

En effet, je peux noter trois raisons à cela :

Le positionnement de Porsche VS Tesla qui n’est pas du tout identique.

Un volume et une ambition de production qui est totalement différent: Tesla souhaite attaquer tous les segments de marché alors que Porsche reste sur le très haut de gamme. Un peu d’histoire sur la marque Tesla ne peut pas faire de mal.

Une histoire de Marque qui, là aussi n’a strictement rien à voir : Tesla a 12 ans.

Mais encore une fois ce comportement est tout à fait logique, mais il n’est pas du tout pratiqué par les personnes qui connaissent véritablement ces deux marques (C’est presque comme comparer des choux et des carottes).

Ce qui est beaucoup plus intéressant c’est de s’intéresser à l’impact que le véhicule peu avoir au sein de la famille Porsche. Et les travaux réalisés sur l’acoustique par le constructeur.

Un véritable succès pour la marque

Il est très intéressant de noter que les clients Porsche ont accueilli l’électrique très favorablement. Effet de surprise? un ras-le-bol de voir son voisin rouler en Tesla? Impossible de savoir véritablement mais les chiffres sont là.

En Août 2020, le Porsche Taycan a été le véhicule Porsche le plus vendu d’Europe.

C’est très encourageant et cela devrait motiver le constructeur et les ingénieurs à développer de nouveaux produits électriques.

Pour en savoir plus et en conclusion

Si vous souhaitez voir rouler la Porsche Taycan, nous vous invitons à regarder cette vidéo réalisée par Marc Univers Tesla.

En conclusion, nous considérons que la comparaison ne fais pas sens et qu’il s’agit de deux mondes bien distinct à suivre sur un marché de plus en plus dynamique avec Lucid Motors, Rivian, Fisker etc… qui arrivent ou qui reviennent 🙂