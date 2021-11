Pour un dimanche de gourmet à Paris

Décembre approche doucement, mais surement, le froid s’installe et l’hiver prend ses quartiers dans la capitale. A l’arrivée du dernier jour de la semaine, et du week-end, vous voulez en profiter, mais vous ne savez pas où aller ? On vous convie ici à deux des meilleurs restaurants ouverts à Paris, pour profiter de votre dimanche, en famille, en amoureux, ou en solo.

C’est parti !

Ma Bourgogne : un restaurant français comme on les aime

Au débouché de la rue des Francs-Bourgeois, la terrasse de Ma Bourgogne – qui s’appelait le Café des Arcades au XIXe siècle – est un endroit des plus romantiques de Paris pour méditer ou boire un verre en admirant ce joyau qu’est la Place des Vosges. De midi à 1h du matin, Ma Bourgogne propose une véritable cuisine de brasserie mâtinée de spécialités du terroir.

Les amateurs d’escargots, d’andouillette, de foies gras ou encore de saucisse sèche viennent y mettre leur palais en joie. Il y a une grande spécialité à Ma Bourgogne, celle qui rallie les fidèles, c’est le tartare maison. Préparée par Thérèse, aidée de son hachoir, c’est un rite aussi immuable que quotidien. Viandes, fruits et légumes… Au restaurant « Ma Bourgogne », on a la religion du produit frais et de qualité.

Pour réserver, c’est au 01 42 78 44 64.

Un si bel emplacement, bénéficiant d’une cuisine d’une telle qualité, il ne faudrait pas louper le coche !

O Güsto : le restaurant italien cacher de qualité

Dans le 17ème, 98 avenue des Ternes, l’équipe Ô Güsto vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le restaurant est ouvert à Paris tous les jours, dimanche compris, de 12h à 16h et le soir de 19h à 01h du matin (hors Shabbat).

Pour réserver, c’est au 01 71 32 59 59.

Ô Güsto vous propose une nouvelle carte, de nouveaux plats, tout l’esprit de la cuisine italienne se trouve chez Ô Güsto. De vraies saveurs, des produits frais livrés chaque jour, pas de surgelés.

Patrick Benzaquen, restaurateur depuis 23 ans, met tout son savoir-faire dans vos assiettes, afin de vous faire voyager en Italie.

A la carte, vous trouverez toutes les spécialités italiennes. Coup de cœur pour les antipasti du chef, qui sont tout bonnement délicieuses. J’adore aller dans ce restaurant : il y a du choix, les prix sont abordables, le tout copieux et bien servi.

Vous pouvez en profiter pour aller vous promener au marché Poncelet, à la Cité des fleurs, tout en profitant d’une architecture d’exception, caractéristique du 17ème arrondissement.

Vous pouvez retrouver de nos autres bonnes adresses à Paris, à découvrir absolument, pour un dimanche ou une escale gourmande dans la capitale.