L’apparition du Model Y de Tesla en Allemagne

Chose promise, chose dûe ! La Gigafactory berlinoise avance vite, l’apparition d’une première voiture de la marque Tesla était attendue avec impatience. C’est le Model Y qui a été le premier à être aperçu dans cette usine d’automobiles remarquables.

L’information, publiée par le compte de la Gigafactory, a été relayée sur Twitter par Morten Grove, auto-revendiqué “Captain of All Tesla-Ships”. Il est spécialisé dans le suivi des Tesla-Ships, de leurs détails et statistiques, avec une attention portée à la Norvège.

Le tweet datant du 16 août aux alentours de 10h a déjà suscité près de 65 retweets dont 7 tweets cités ainsi que 682 mentions “J’aime”. Le lien de la vidéo complète a d’ailleurs été diffusé dans le même temps :

Les réactions ne se sont pas faites attendre mais elles sont partagées. Si les compliments ont plu sur la société et sa nouvelle voiture, d’autres commentaires se sont révélés plus suspicieux, voire carrément acerbes.

Pour certains, la Tesla Model Y produite en Allemagne est superbe et donne espoir quant à la suite de la production de l’usine fraîchement sortie de terre. On peut effectivement espérer une suite pour les autres pays européens ou, du moins, une production qui se répande sur le marché du Vieux Continent, comblant les attentes de nombreux consommateurs.

Si la ligne de production devrait trouver son rythme de croisière au mois d’octobre, certains twittos soulignent la performance et se demandent comment un tel prodige a été possible en si peu de temps.

Quelques-uns ont des doutes quant à la véracité de telles images. Certains présument qu’il ne peut y avoir qu’une seule voiture sur le parking si la production a bel et bien été lancée.

D’autres pensent que ce modèle a été importé directement des Etats-Unis, qu’il ne peut pas en être autrement, d’autant plus que le porte-plaquette est américain… et non européen, comme ce devrait être le cas.

Le #NotModelY a même été utilisé, ce qui témoigne véritablement du manque de confiance suscité par cette annonce. En outre, le manque de puissance du modèle en comparaison à la Tesla 3 refroidit certains utilisateurs.

Par contre, des différences ont été observées entre le modèle américain et le modèle européen. L’esthétisme du Model Y serait ici souligné, de part la modernité accrue de sa silhouette. Comme quoi, certains sont séduits !

Au Royaume-Uni, l’achat du Model 3 aurait été interrompu, ce qui rend encore plus impatient les potentiels acheteurs du Model Y… Pour les plus informés, la Shanghai Model Y pourrait faire de la concurrence au véhicule produit par la Gigafactory. En effet, elle serait présente dans l’UE depuis une semaine ou deux déjà, et le début des ventes serait officiellement la semaine prochaine.

Le design des nouveaux superchargeurs a été vanté mais une inquiétude subsiste. Quid des chargeurs 22kW AC ? Le modèle en question étant produit pour l’Europe, si les chargeurs ne sont pas adaptés, cela risque de poser problème aux consommateurs pour recharger leurs voitures électriques…

On peut cependant espérer que la question aura été adressée comme il se doit par Musk et son équipe. Enfin, un twittos s’est insurgé contre l’employé qui aurait laissé le câble du chargeur à même le sol et réclame son nom…