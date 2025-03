Malgré un net recul remarqué dans l’ensemble du secteur automobile ces dernières années, la vente de voitures électriques et hybrides demeure stable et connaît même une croissance. Ce bouleversement résulte d’une prise de conscience généralisée sur la nécessité d’adopter un moyen de locomotion plus propre et durable. Ce changement impacte également la tendance des achats et la multiplication des solutions durables de mobilité, engendrant une redistribution des parts du marché automobile.

Avec le plus d’unités vendues, les voitures hybrides représentaient plus de 25 % du marché automobile en 2024. Cette tendance s’explique par les nombreux avantages qu’offre cette motorisation.

Les avantages des voitures hybrides en 2025

L’enthousiasme envers les voitures hybrides s’explique par les avantages concrets qu’elles offrent. Contrairement au moteur 100 % électrique, en plus de la propreté, cette nouvelle technologie allie praticité, confort de conduite et économie de carburant.

Réduction de la consommation de carburant

Un moteur hybride utilise deux moteurs, à savoir électrique et thermique, qui se relaient en fonction des conditions de roulage. Au démarrage et à basse vitesse, le moteur électrique est privilégié, car il offre un départ plus fluide et une efficacité énergétique optimale. Le moteur thermique prend le relai lorsque la voiture nécessite plus de puissance. Cette capacité à s’adapter aux besoins du véhicule permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie et permet de réduire considérablement la consommation de carburant de l’ordre de 50 à 70 %.

Diminution des émissions polluantes

Une consommation optimale de carburant entraîne forcément une diminution des émissions des gaz à effet de serre. Si les véhicules électriques demeurent la solution de mobilité la moins polluante, la voiture hybride représente aussi une solution prometteuse. En effet, les moteurs hybrides sont désormais plus durables et plus performants.

Avec une importante part de marché, les voitures hybrides pourraient jouer un rôle majeur dans la réduction des gaz à effet de serre.

Autonomie accrue par rapport aux véhicules 100 % électriques

L’autonomie représente un frein à l’adoption des véhicules 100 % électriques. Pour les voitures hybrides, la combinaison de deux types de motorisation permet d’accroître la distance couverte en un seul trajet. De même, pour les modèles MHEV non rechargeables, le moteur thermique et le freinage rechargent la batterie et permettent d’accroître son autonomie.

Les incitations fiscales et les aides à l’achat

Depuis 2020, l’État a mis en places des aides à l’acquisition de véhicules électriques et hybrides. Elles consistent à des amortissements et à une exonération de certaines taxes. Ces démarches permettent de soutenir la transition énergétique et d’encourager l’achat de voitures moins polluantes.

Le bonus écologique représente 27 % du coût de l’acquisition des voitures électriques et hybrides, mais varie en fonction de plusieurs critères.

L’exonération fiscale concerne généralement la taxe sur la carte grise.

Malgré un prix nettement supérieur à un moteur thermique, ces aides et ces exonérations fiscales permettent d’amortir le coût d’acquisition d’une voiture électrique et hybride. Et avec un entretien peu coûteux, cette option s’avère être financièrement avantageuse sur le long terme.

Les perspectives d’avenir des voitures hybrides

Les voitures hybrides contribuent à faciliter la transition énergétique et pourraient représenter la solution la plus prometteuse qui allie durabilité et rentabilité. Les constructeurs ont également apporté de nombreuses améliorations pour accroître la fiabilité de ces véhicules. Elles concernent plusieurs éléments comme la batterie qui est désormais plus efficace et plus légère, la récupération d’énergie au freinage et le temps de charge plus court.

Ces améliorations ont permis aux voitures hybrides de se positionner parmi les modèles les plus achetés ces dernières années. Une voiture vendue sur quatre est équipée d’un moteur hybride. Une tendance qui devrait se généraliser avant l’interdiction totale du moteur thermique en Europe.

Avis des experts et des utilisateurs

La majorité des propriétaires et des utilisateurs se disent satisfaits des moteurs hybrides, même si la plupart regrettent une autonomie insuffisante de la batterie qui augmente la consommation de carburant. Des problèmes que les améliorations à venir devraient résoudre.

Les experts s’accordent sur les réels avantages des voitures hybrides. Alliant performance et économie, elles conviennent à de nombreux profils de conducteurs.

Conclusion

Utilisation plus pratique ou transition plus facile vers le 100 % électrique, les voitures hybrides représentent un choix intéressant sur de nombreux points. Réduction de la consommation de carburant, meilleure autonomie, il n’est pas étonnant que cette technologie domine le marché.

Pour les acheteurs qui souhaitent acquérir une voiture en hybride en 2025, le choix demeure large. La consultation des avis des autres propriétaires et des experts sur le sujet peut être indispensable.