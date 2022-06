Un accident grave en Tesla se termine bien

Sur Twitter, une mère raconte l’histoire qui est arrivée à son fils. Ou plutôt, elle en dit assez peu car l’image publiée en dit long. En effet, ce dernier a eu un accident avec sa petite amie. Ce qui aurait pu devenir un drame, se limite à de la casse.

Le contexte

C’est la raison pour laquelle, cette mère remercie Elon Musk d’avoir produit des voitures aussi axées sur la sécurité de leurs passagers. Dans les commentaires, les internautes présents sur Twitter rectifient ses propos. Ils insistent sur le travail des ingénieurs et des ouvriers, plutôt que sur celui de leur patron.

Sur la photo, on voit très clairement que la voiture est amochée. Les fenêtres sont brisées, la portière de devant est éventrée et celle juste derrière a tout simplement sauté. Ce qui nous fait observer comment l’ossature de la voiture, comment elle est faite de l’intérieur.

Il semble y avoir plusieurs couches sur les voitures Tesla, ce qui expliquerait le fort niveau de protection. A l’intérieur, l’airbag prend toute la place, on voit bien qu’il a entièrement été déployé… Et heureusement !

La sécurité chez Tesla

La technologie peut contribuer à améliorer la sécurité. C’est pourquoi les véhicules Tesla sont conçus pour être parmi les plus sûrs au monde. La combinaison unique de sécurité passive, de sécurité active et d’assistance conducteur automatisée peut notamment s’assurer essentielle pour permettre la sécurité non seulement des conducteurs et des passagers de Tesla, mais aussi de tous les conducteurs sur la route.

Des véhicules régulièrement testés

Ainsi, les Model S, Model X et Model 3 bénéficient du plus faible risque de blessure total parmi tous les véhicules testés par le programme d’évaluation des nouveaux modèles de véhicules nord-américain (NCAP, New Car Assessment Program). Ce résultat est dû en grande partie à la structure rigide fortifiée du bloc batterie monté sur le plancher du véhicule, qui confère à ce dernier une résistance exceptionnelle, des zones de déformation très larges et un centre de gravité exceptionnellement bas.

En raison de leur solidité, les blocs batterie de Tesla subissent rarement des dommages importants en cas d’accident. Pour finir, dans l’éventualité extrêmement improbable d’un incendie, leur conception ultramoderne garantit que le système de sécurité fonctionne comme prévu, isolant le feu de certaines zones de la batterie tout en évacuant simultanément la chaleur de l’habitacle et du véhicule.

Des fonctionnalités de sécurité active

Grâce aux mises à jour logicielles à distance, Tesla est en mesure d’ajouter des fonctionnalités et des améliorations de sécurité bien après la livraison d’un véhicule, mais aussi de publier des versions mises à jour des fonctionnalités de sécurité existantes, qui tiennent compte des données réelles les plus récentes recueillies par sa flotte.

En octobre 2018, ils ont commencé à publier des données trimestrielles sur la sécurité, afin d’informer le public sur la sûreté de nos véhicules. En juillet 2019, ils ont décidé de publier également des données mises à jour annuellement sur les incendies de véhicules. Une grande transparence pour la sécurité de la marque donc !