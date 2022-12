Voiture électrique et coupures d’électricité: Faut-il avoir peur ?

Les messages et les signaux sont suffisamment forts pour se poser la question. En effet, le véhicule électrique peut faire doubler la consommation électrique de votre foyer si vous rechargez à domicile. A l’heure où nous parlons de mettre un couvercle sur sa casserole pour diminuer sa consommation électrique, il nous a semblé important de poser la question aux acteurs concernés.

Crise énergétique: diriger, c’est prévoir

Globalement il n’y a pas lieu de s’inquiéter alors que le gouvernement prend toutes les dispositions pour prévoir un scénario d’évitement d’un possible black-out. RTE a ainsi mis en place l’application Eco-watt pour vous permettre d’être tenu au courant des éventuelles coupures dans votre région.

Vous trouverez également des conseils qui vous permettront de réduire votre consommation énergétique, du bon sens principalement. Comme vous pourrez le voir dans les captures d’écran suivantes: En ce qui concerne les véhicules électriques, il est conseillé de se recharger pendant les heures creuses (la nuit), vous ferez aussi des économies.

En cas de signal rouge ou orange sur l’appli eco-watt, il vous sera demandé de ne pas charger votre véhicule électrique. Il est donc prévu que la recharge des véhicules électriques soit limité. Rien est indiqué sur des restrictions d’usage du véhicule électrique.

Crise énergétique : des coupures à prévoir pour les bornes de recharge publiques ? Qu’en pensent les acteurs du marché ?

Si RTE avait proposé en septembre dernier, parmi un ensemble de solutions de délestage du réseau électrique, de couper l’alimentation des bornes de recharge lors des alertes de consommation, les acteurs du monde des infrastructures de recharge (IRVE) sont raisonnablement optimistes, et considèrent que cette option n’est pas efficace. Au pire, ils préfèrent des solutions discutées et responsables, impliquant toute la filière. Quelques verbatim…

Pierre de Firmas, directeur Mobilité d’Enedis :

« Pour l’instant les consommations liées au véhicule électrique sont encore très marginales par rapport à l’ensemble de la consommation électrique ; ce n’est pas significatif ni en consommation ni en pointe ni en appel de puissance. »

« près de 95% du million de bornes installées à ce jour sont des bornes en domaine privé. On constate d’ailleurs que les consommateurs optimisent naturellement leur installation, et chargent plutôt leur véhicule en heures creuses, la nuit, ce qui évite d’augmenter la puissance souscrite et leur usage cumulé reste pour l’instant marginal pour le réseau électrique. »

Alain Rolland, directeur général Station-e :

« Je ne suis pas inquiet, car les réseaux de recharge ne représentent encore qu’une utilisation énergétique marginale en France. Stations-e parie plutôt sur un lissage naturel des usages par la population en cas de tension sur le réseau électrique. »

Retrouvez le moment précis où le sujet a été évoque lors de notre interview vidéo publiée en octobre 2022:

François Paradis, COO et co fondateur de Bump :

« Couper l’alimentation des bornes de recharge en cas de pic est possible mais ce serait absurde et inefficace … la consommation des bornes de recharge reste encore anecdotique au niveau national. Couper les chauffe-eaux aux heures de pointe est plus efficace au niveau national. »

« si besoin, il est préférable de trouver des solutions discutées avec les opérateurs telles que d’inciter les utilisateurs à lisser leur consommation en modulant les tarifs aux heures de pic, ou encore si besoin diminuer la puissance des bornes en cas de forte demande. Tout cela est très simple à faire, toutes nos bornes sont connectées et nous maitrisons tarifs et puissance en temps réel ».

Retrouvez le moment précis où le sujet a été évoque lors de notre interview vidéo publiée en novembre 2022:

Matthieu Dischamps, Powerdot :

« Toutes nos bornes sont gérées à distance, ce qui nous permet de les paramétrer. Nos installations les plus rapides délivrent jusqu’à 300 kW. On pourrait limiter cette puissance à 100, voire à 50 kW en fonction des alertes de RTE »

« Par ailleurs, si on regarde nos courbes de charge, nos pics, qui correspondent à une utilisation de bornes commerciales, hors domicile, sont atteints en dehors des moments identifiés par RTE. La plupart des conducteurs de voitures électriques qui viennent se charger sur nos installations se branchent généralement entre 13 h 00 et 18 h 00, pendant leurs courses, donc en dehors des périodes de tension sur le réseau électrique » Précise Matthieu Dischamps, dans les colonnes de l’argus en octobre 2022.