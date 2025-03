Si vous êtes du genre à aimer les voitures qui font vroum-vroum, les sensations fortes et les regards admiratifs dans les embouteillages, alors surtout, surtout, n’essayez jamais la Renault Mégane E-tech. Cette voiture électrique est une menace ambulante pour votre amour des stations-service et des mécaniciens bourrus qui vous appellent « chef ». Voici pourquoi vous devriez passer votre chemin, et vite.

Elle est trop silencieuse : un danger pour votre ego

Oubliez le doux ronronnement d’un moteur thermique qui annonce à tout le quartier que vous êtes rentré du boulot. Avec la Mégane E-tech, c’est le silence total. Pas un bruit, pas une vibration, rien. Vous risquez de passer pour un ninja au volant, et soyons honnêtes, qui veut être discret quand on peut réveiller le voisinage à chaque démarrage ? Votre ego mérite mieux qu’un départ furtif à 7h du matin.

L’autonomie vous force à réfléchir (et ça, c’est fatigant)

Avec ses 450 km d’autonomie revendiquée, la Mégane E-tech vous oblige à faire des calculs. « Est-ce que je peux aller chez mamie à 200 km sans recharger ? » « Et si je mets la clim, ça change quoi ? » Fini le temps béni où vous rouliez jusqu’à ce que le voyant clignote et où vous priiez pour trouver une pompe à essence. Là, il faut anticiper, planifier… Bref, conduire devient un exercice intellectuel. Vous vouliez une voiture, pas un cours de maths.

Elle est trop confortable : adieu les lombaires en compote

Le pire défaut de cette voiture, c’est qu’elle est pensée pour vous. Sièges ergonomiques, suspensions qui absorbent les nids-de-poule comme un chamallow, tableau de bord futuriste avec écran géant… On dirait presque un salon roulant. Où est le plaisir de se plaindre de son mal de dos après un trajet Paris-Lyon ? Avec la Mégane E-tech, vous arrivez frais comme un gardon, et ça, c’est presque insultant pour les warriors de la Nationale 7.

Elle ne sent pas l’essence, et ça manque de charme

Les vrais savent que l’odeur d’essence sur les mains après un plein, c’est un parfum d’aventurier. Avec la Mégane E-tech, vous branchez une prise et c’est tout. Pas de jerrican, pas de pompe qui goutte, pas de « eh, t’as vu le prix du SP95 ? ». C’est d’une tristesse infinie. Rechargez-la chez vous pendant la nuit, et vous vous réveillerez avec une voiture pleine d’énergie, mais vide de romantisme.

Elle attire les écolos (et leurs leçons de morale)

Dès que vous garez votre Mégane E-tech, attendez-vous à voir débouler un type en sandales avec une gourde réutilisable. « Oh, une électrique, bravo pour la planète ! » Vous n’aurez même pas le temps de dire que vous l’avez choisie pour la prime à la conversion qu’il vous expliquera pourquoi vous devriez aussi trier vos piles. Conduire cette voiture, c’est risquer de devenir malgré vous un ambassadeur du zéro carbone. Très peu pour vous.

Conclusion : restez dans le passé, c’est plus rigolo

En résumé, la Renault Mégane E-tech est une aberration pour tous ceux qui aiment les voitures bruyantes, capricieuses et polluantes – bref, les vraies voitures. Essayez-la, et vous risquez de tomber sous le charme de son efficacité diabolique, de son silence apaisant et de son design qui fait tourner les têtes. Ne prenez pas ce risque. Restez fidèle à votre vieille Clio diesel qui tousse au démarrage : elle, au moins, a du caractère.

Cet article est sponsorisé par l’Association des Nostalgiques du Piston Bruyant (ANPB).