L’hôtel The Peninsula Paris, inauguré en Août 2014, est le plus récent des palaces parisiens. Au cœur de l’avenue Kléber, des lions se dressent comme protégeant l’entrée d’une des plus grandes terrasses de Paris. Le luxe des lieux est marqué par une sobriété qui laisse transparaitre une certaine sérénité. Nous sommes partis à la rencontre d’un diamant à l’intérieur de ce palace parisien:…