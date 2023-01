Pourquoi surveiller son taux d’auto-consommation avec ses panneaux solaires ?

Avec l’augmentation des prix de l’énergie et les préoccupations environnementales, beaucoup d’entre nous se tournent vers les énergies renouvelables pour produire leur propre électricité.

Les panneaux solaires sont l’une des options les plus populaires.Il est important de comprendre comment surveiller son taux d’autoconsommation pour maximiser les avantages économiques et écologiques de cette technologie.

Quelle est la différence entre autoproduction et autoconsommation ?

Quand on parle d’énergie solaire photovoltaïque, ces deux termes sont souvent employés à tour de rôle sans toujours bien faire la différence: voyez dans quel contexte les experts les utilisent.

Le taux d’autoproduction est votre niveau d’autonomie par rapport au réseau. S’il est égal à 70%, cela signifie que vous produisez 70% de l’énergie que vous consommez.

L’autoconsommation est la consommation d’électricité produite sur place, c’est-à-dire chez vous. Le but étant de réduire votre part d’électricité achetée au réseau auprès de votre fournisseur d’énergie en utilisant votre propre énergie. Votre facture d’électricité s’en trouve alors immédiatement réduite.

Le taux d’autoconsommation est la proportion de l’énergie que vous consommez sur place. Si vous arrivez à consommer sur place toute l’énergie produite chez vous, vous avez un taux d’autoconsommation de 100% et vous ne revendez aucun surplus au réseau.

Y a-t-il une loi qui régit l’autoproduction et l’autoconsommation d’énergie ?

La loi du 24 février 2017 a été publiée au Journal Officiel du 25 février 2017, cette loi a pour objet de sécuriser et encourager une nouvelle manière de produire et consommer sa propre électricité, l’autoconsommation peut être totale ou partielle, individuelle ou collective, à l’échelle d’une construction, d’une copropriété ou d’un quartier.

Cette loi encadre l’autoconsommation d’énergie afin d’éviter les abus concernant les aides accordées au photovoltaïque. Les limites pour ces installations sont définies en fonction de la puissance de l’installation et de la somme des puissances nominales des différentes installations. Il est important de respecter ces limites pour pouvoir bénéficier des tarifs d’achat et des subventions.

Pourquoi surveiller son taux d’autoconsommation avec ses panneaux solaires ?

Surveiller son taux d’autoconsommation est essentiel pour maximiser les avantages économiques et écologiques de l’utilisation de panneaux solaires. En sachant quelle proportion de l’énergie produite par vos panneaux solaires est consommée sur place, vous pouvez ajuster votre consommation d’énergie pour minimiser les coûts et maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable. Il est également important de surveiller son taux d’autoconsommation pour s’assurer que vous êtes en conformité avec les réglementations locales et nationales.

En conclusion, l’autoconsommation et l’autoproduction sont des concepts clés pour comprendre comment maximiser les avantages économiques et écologiques de l’utilisation de panneaux solaires. Surveiller son taux d’autoconsommation est essentiel pour s’assurer que vous utilisez efficacement l’énergie produite par vos panneaux solaires et pour vous conformer aux réglementations locales et nationales.

La transition énergétique vers un modèle décentralisé d’autoproduction et d’autoconsommation respectueux de l’environnement est de plus en plus nécessaire pour répondre aux défis énergétiques et climatiques actuels.