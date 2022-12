Pourquoi ne faut-il pas acheter la Dacia Spring ?

Dans cette aventure à la découverte de nouveaux véhicules électriques, j’ai testé un de ces modèles d’entrée de gamme, voire low cost de chez Dacia, le Spring. Je vous partage mes impressions.

L’extérieur du véhicule

En termes de look, je ne m’attendais à rien et rien ne m’a étonné en voyant cette Dacia Spring: c’est une Dacia. Des lignes pratiques, sans fioritures ni jeu de design. Malgré les feux LED qu’apporte le pack business, le véhicule n’exprime rien d’extravagant et reste dans l’utile. Elle n’est pas moche, loin de là, mais elle n’est pas pour autant belle. Si l’on demandait à un enfant de dessiner une petite voiture, elle ressemblerait à cette Spring.

C’est une toute petite voiture de 3,73 m de long, 1,62 m de largeur avec une garde au sol de 15 cm. C’est un véhicule parfait pour les trajets citadins, il est facilement manœuvrable et ses dimensions facilitent le stationnement dans les places de parking étroites.

Un détail qui choque les non-habitués est la taille des roues de tout juste 14 pouces, embellies par des enjoliveurs ressemblant à de l’alliage.

La mécanique

Pour mouvoir sa masse, la Dacia Spring a un moteur synchrone à aimant permanent développant la bagatelle de 45 ch, c’est une traction. Tout cela est alimenté par une petite batterie de 27,4 kWh. Ce véhicule n’est pas un foudre de guerre, le 0 à 100 Km/h se fait en 20 secondes, mais il pourra vous emmener un peu partout en ville. Vous pourrez passer par les voies rapides, mais ce n’est sûrement pas son fort.

En termes de châssis, la Dacia Spring n’inspire pas beaucoup confiance, avec énormément de mouvement et de roulis. L’ABS se déclenche assez tôt dans les phases de freinage. La suspension arrache tout de même un bon point, vous ressentirez bien la route sans que cela soit inconfortable, les amortisseurs font bien leur boulot.

Les aspects pratiques

Vu la taille du véhicule, on ne peut pas s’attendre à des miracles, et cela reste assez limité. Le coffre est de petites dimensions avec 290 l de volume, il a cependant un double-fond dans lequel vous trouverez une vraie roue de secours! Banquette rabattue, le volume total s’accroît à jusqu’à 620 l.

Vous pourrez embarquer 4 personnes de taille moyenne, les grands auront du mal à se caser sur la banquette arrière malgré l’absence d’un tunnel de transmission.

L’intérieur

C’est une voiture low cost et l’intérieur nous le rappelle bien. Le plastique dur règne sur le tableau de bord, les seuils des portes et même l’accoudoir central. Certaines parties de la carrosserie ne sont pas couvertes et restent en métal apparent.

La sellerie n’est pas mauvaise, dans sa version business, les sièges sont recouverts d’un simili cuir noir. Les finitions ne sont pas vraiment au goût du jour et la qualité est à revoir.

Vous avez tout de même droit à un écran en guise de système média

En utilisation purement citadine et si le confort n’est pas un critère important pour vous, cette Spring de Dacia n’est pas un mauvais choix. Néanmoins, dans sa globalité, c’est une voiture électrique assez décevante. À des tarifs assez similaires, optez plutôt pour la Hyundai Ioniq, la i10 100 % électrique. Vous aurez un meilleur design, plus d’options, une meilleure qualité de fabrication. Certes, elle est un peu plus chère, mais je ne choisirai pas la Spring.